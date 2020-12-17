Вітренко побажав нардепам знайти кращого кандидата на голову Міненерго

Юрій Вітренко, призначення якого на посаду першого віце-прем'єра - міністра енергетики не підтримала Рада, побажав нардепам "знайти кращого кандидата, який зможе зробити нашу країну сильнішою".

Про це він написав у Facebook.

"Дякую всім, хто підтримував! Це дуже корисний досвід. Тепер я можу сказати своїм дітям, що я не відмовився допомогти країні в складний час.

І що це не мені непотрібно. Щиро бажаю народним депутатам знайти кращого кандидата, який зможе зробити нашу країну сильнішою!", - зазначив Вітренко.

Нагадаємо:

На засіданні 17 грудня Верховна Рада не підтримала призначення колишнього виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єр-міністра - міністра енергетики.

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг не підтримав кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики.

Колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко отримає держоблігацій на 4 мільйони доларів строком на 5 років в рамках "мирової" угоди з "Нафтогазом" щодо виплати йому премії.

15 грудня повідомлялось, що Юрій Вітренко може бути призначений першим віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики.

Економічна правда