Рада призначила голову Держгеокадастру Лещенка міністром агрополітики

Роман Лещенко ЕП

Верховна Рада підтримала призначення голови Держгеокадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України.

За це проголосували 242 нардепи. Після голосування Лещенко склав присягу члена Кабміну.

Перед цим зранку у четвер кандидатуру Лещенка підтримав профільний комітет Ради.

"Україна має потужний агросектор, тому я з перших місяців роботи нашого уряду говорив про відновлення повноцінного аграрного міністерства. Перший крок - це призначення міністра. Пропоную підтримати та призначити кандидатуру Романа Лещенка", - сказав перед голосуванням Шмигаль.

Сам Лещенко заявив про "відновлення історичної справделивості" щодо відновлення роботи МінАПК.

"Очевидно, що стратегія розвитку агросектору потребує діалогу. Елементом агрополітики є те, щоб ми нарешті відповіли на питання, де поділись ті 5 млн га державної землі, які були на балансі. За пів року роботи на посаді голови Держгеокадастру я ніколи в своєму житті не бачив більшої протидії, ніж за цей період роботи", - додав він.

За його словами, у січні Держгеокадастр буде оптимізований на 60%.

Відповідаючи на питання нардепів, Лещенко, зокрема, заявив про акцентування уваги на підтримці молочного скотарства. Щодо меліорації і зрошення він закликав, щоб Держводагенство було введено в структуру МінАПК.

Також він заявив про важливість детінізації агровиробництва, за його словами, "потрібно оподатковувати кожен гектар української землі".

Голова агрокомітету ВР Микола Сольський під час виступу заявив, що комітет рекомендував призначити Лещенка міністром.

Нардеп від "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич заявив, що "визнання помилки - краще, ніж її продовження", коментуючи рішення про відновлення роботи МінАПК. "Ставлення до кандидатуру рівне, тому давати аванси було б безвідповідально", - додав він.

Представник "За майбутнє" Іван Чайківський подякував за рішення про відновлення роботи МінАПК та побажав Лещенку розробити агрополітику мінімум на 10 років. "Ми будемо підтримувати цю кандидатуру", - додав він.

Нардеп від "Батьківщини" Вадим Івченко заявив, що аграріям "не потрібен портфель без ручки". "Батьківщина - це опозиція, а опозиція за кадрові питання голосувати не буде", - підкреслив він.

Нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко розкритикував рішення про об'єднання міністерств 1,5 роки тому та роз'єднання зараз. "Об'єднання і роз'єднання - це гроші, печатки, офіси, це по пів року часу". Він також звернувся до президента Зеленського, розкритикувавши рішення Офісу президента: "Біжи, Вова, біжи".

Представник "Голосу" Володимир Цабаль заявив, що Лещенко не прийшов на засідання фракції "СН", не представив стратегії. "Щоб прийняти рішення про призначення, нам потрібен його план. План ми не побачили, дали тільки його біографію. План ми не побачили, тому ми не будемо голосувати за призначення", - додав він.

Нардеп від "Довіри" Сергій Шахов сказав, що "фахового спеціаліста призначають міністром".

Нагадаємо:

Відновлення роботи профільного аграрного міністерства відбудеться на початку 2021 року, заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Економічна правда