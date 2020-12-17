На яких товарах і бізнес-моделях малий і середній бізнес "роблять" гроші на Rozetka, Алло і OLX

Які тренди виникли в онлайн-торгівлі через пандемію, на які товари зростає попит, як саме підприємці заробляють на популярних маркетплейсах.

Поки одні ламають голови, як пережити карантинні обмеження, встановлені державою, інші добряче заробляють.

Побутова хімія, меблі і спортивні товари – з початку карантину попит на ці категорії товарів в інтернеті зріс у 2-3 рази і саме завдяки ним кмітливі представники малого і середнього бізнесу отримують найбільші прибутки.

Карантин також спровокував 22% зростання середнього чеку на товари в категорії "мода та стиль", на 17% – в категорії "електроніка", на 9% – в категорії "дитячі товари".

Дані, отримані ЕП від маркетплейсів Rozetka, "Алло" і OLX свідчать, що реальність спричинена карантинними обмеженнями через пандемію COVID-19, одних підприємців поставила на межу виживання, а іншим відкрила нові можливості і перспективи.

Які тренди виникли в онлайн-торгівлі через пандемію, на які товари зростає попит, як саме підприємці заробляють на Rozetka, Алло і OLX?

Головні тенденції онлайн-торгівлі

Представники найбільших в Україні маркетплейсів зазначають шість трендів в сфері онлайн-торгівлі серед малого та середнього бізнесу (МСБ), які з’явились через пандемію коронавірусу.

Перше – це зростання пропозиції товарів із категорій особиста гігієна, медичні прилади, продукти харчування, одяг та взуття.

Друге – зростання кількості продавців: приватних підприємців, що тільки-но почали займатись онлайн-торгівлею.

Третє – підвищення якості обробки замовлень продавцями, що вже тривалий час займаються онлайн-торгівлею. Через зростання пропозиції та посилення конкуренції.

Четверте – збільшення кількості категорій в онлайні, зокрема, стрімке збільшення оборотів в категорії "продукти харчування".

П'яте – прискорення розвитку ринку кур'єрських послуг.

Шосте – зростання кількості покупців в інтернеті. За 2020 рік кількість онлайн покупців у світі зросла настільки, наскільки вона зросла за останні разом взяті 9 років.

"Найцікавіший тренд — нестандартні патерни поведінки в онлайн-торгівлі, які складно було б передбачити ще рік тому. Наприклад, ідея купувати овочі онлайн", – розповів ЕП представник OLX.

За словами співрозмовника ЕП, зараз успішно розвиваються сервіси доставки овочів, які народилися лише в квітні-травні цього року. Підприємці будують нові бізнес-моделі, об'єднуючи фермерів, онлайн майданчики та служби доставки.

Стрімко розвивається і екосистема доставок. За даними Держкомстату, в третьому кварталі 2020 року показник капітальних інвестицій в поштову та кур'єрську діяльність виріс в 7,9 рази у порівнянні з 2019 роком.

Кількість бізнес-акаунтів і товарних позицій

В Rozetka констатують, що кількість продавців на маркетплейсі з початку карантину збільшилася, оскільки багато людей втратили роботу й вирішили продавати через інтернет.

Крім того, більшість офлайн-бізнесів під час локдауну було зачинено, і якщо раніше вони не розглядали напрямок продажів через інтернет як перспективний, то зараз зрозуміли, що час спробувати настав.

В Rozetka також повідомили про зростання кількості найменувань продукції, хоча конкретних цифр, які б дозволили оцінити тенденцію, не надали. Єдине що зауважили в маркетплейсі – це зростання пропозиції українських виробників товарів.

З лютого до листопада 2020 року кількість бізнес-акаунтів в "Алло" зросла майже втричі і сьогодні становить "декілька тисяч", повідомили ЕП. За цей же час асортимент маркетплейсу збільшився майже в 4 рази: з 1,3 млн одиниць товарів до більше 5 млн одиниць.

За цей же період кількість бізнес-користувачів OLX зросла на 10%. Цю цифру в компанії називають хорошим показником.

Середній чек і на які товари зростає попит

Середній чек в одному замовленні в Rozetka цьогоріч зменшився, але середні суми щомісячних замовлень кожного з клієнтів зросли. Тобто користувачі купують в середньому більше, ніж раніше, але не одним замовленням на місяць, а декількома, дрібнішими.

Найбільше за оборотами в Rozetka виросли наступні товарні категорії:

особиста гігієна;

побутова хімія;

медичні прилади;

одяг та взуття;

товари для спорту;

товари для дітей.

Невелике зростання порівняно з 2019 роком показали побутова техніка, телевізори, ноутбуки та смартфони. Значних падінь не зафіксовано в жодній з категорій.

З початку року середній чек в "Алло" зменшився на 30%. Але це пов'язано не лише з падінням купівельної спроможності, а й зі зміною структури продажів.

Так, цього року на allo.ua збільшився попит на товари з низьким середнім чеком. Наприклад товарів з категорій: "одяг та взуття", "FMCG" та "товари медичного напрямку". Але при всьому цьому кількість продажів зросла більше ніж вдвічі.

ТОП-6 товарних позицій з найвищим середнім чеком на кінець року в "Алло" залишається у незмінному форматі:

ноутбуки;

фотоапарати;

відеокарти;

машини для приготування кави;

бігові доріжки;

холодильники.

Найбільший ріст попиту спостерігався в категоріях:

товари медичного призначення;

побутова хімія (пральні порошки, підгузки);

меблі;

автотовари;

товари для спорту.

На OLX найбільше змінився середній чек в категорії "мода та стиль" – зростання на 22%: якщо в лютому він становив 591 грн, то в листопаді вже 718 грн.

Значно зріс середній чек на електроніку – з 1 392 грн до 1 579 грн, тобто на 17%. На 9% зросла сума, на яку замовляють дитячі товари – 541 грн у листопаді проти 498 грн у лютому.

Фактично не змінились середні чеки на запчастини (694 грн у лютому та 711 грн у листопаді) та товари для дому та саду (678 грн та 674 грн відповідно). Зменшився чек на товари для спорту та відпочинку (-7%).

У жовтневому опитуванні OLX найбільший відсоток бізнес-користувачів поскаржились на падіння доходів у категорії запчастин для транспорту (57%) та транспорту (54%).

Серед тих, хто найчастіше відзначав зростання доходів, так само продавці електроніки (15%), а також бізнес-користувачі з категорій "мода та стиль" (13%) та "дім і сад" (11%).

Як підприємці заробляють на маркетплейсах

На платформі "Алло" існують три основні бізнес-моделі:

1. Виробники – це ті, хто пропонують товари власного виробництва, як правило, вузький асортимент.

2. Дрібний опт – це ті, хто закуповує товар оптом, а потім розпродає його в роздріб. Мають свої залишки на складах.

3. Дропшиппер – це підприємець, який немає офісу, складу, штату, і товару як такого, але він публікує товари фірми-постачальника.

Коли клієнт купує товар, дропшиппер повідомляє фірмі-постачальнику адресу, куди потрібно надіслати товар. Прибуток дропшіппера формується за рахунок різниці між ціною, яку він платить постачальнику, і роздрібною ціною, по якій продає товар клієнту.

"Додана вартість на товар залежить від бізнес-моделі продавця, ми ж, в свою чергу, забезпечуємо цільовий трафік, для забезпечення постійного попиту на представлені товари мерчантів (продавців), які в свою чергу продають товар на власних умовах", – пояснюють в "Алло".

Кількість товарних позицій одного продавця на платформі компанії варіюється від 10 найменувань до 5 тис.

Такі ж бізнес-моделі використовують торговці на платформі Rozetka. Зареєструватися тут може будь-яка юридична особа або фізична особа-підприємець. Для цього потрібно буде завантажити на сайт відповідні документи.

За використання платформи компанія бере щомісячний платіж 100 грн і комісію 5-20% з кожної продажі в залежності від категорії товару.

Для порівняння, "Алло" немає щомісячної плати за бізнес-акаунт, але платформа як і Rozetka бере комісію 5-25% з кожного продажу в залежності від категорії товару.

"Хоча вихід на платформу allo.ua не потребує значних інвестицій, успіх залежить від наступних складових: попит, конкурентна ціна, якість контенту, строки доставки", – наголошують в "Алло".

На OLX відкриття бізнес-акаунта, абонентська плата за акаунт і комісія з продажу відсутні. Однак бізнес-користувачі платять за розміщення кожного оголошення, незалежно від того, проданий товар, чи ні.

Наприклад, розміщення одного товару в популярній категорії "мода та стиль" буде коштувати 14-18 грн, в категорії "електроніка" – 28-35 грн, в категорії "дитячі товари" – 10-15 грн.

Вартість розміщення товару в категорії "дитячий одяг"

На які товари зростатиме попит

В Rozetka очікують, що в найближчі шість місяців попит буде зростати в наступних товарних групах:

одяг та взуття;

товари особистої гігієни;

побутова хімія;

товари для дітей;

спортивні товари.

В "Алло" найближчі шість місяців умовно ділять на два етапи: на подарунковий (День Св.Миколая, Новий Рік, День усіх закоханих) та весняний сезон. Тому для кожного етапу в компанії окремі прогнози попиту:

Подарунковий сезон:

гаджети;

одяг та взуття;

іграшки;

парфуми та косметика;

алкогольні напої.

Весняний сезон:

шини;

велосипеди;

сад та город;

одяг та взуття;

спортивні товари.

В OLX попит на товари на залежить від сезонних тенденцій. Тобто, з кінця осені до середини зими зростає попит на зимовий одяг і взуття. З березня – це велосипеди, дитячий і мототранспорт, дитячі коляски.