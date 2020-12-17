Арахамія розповів, коли Рада ще раз спробує призначити Вітренка міністром

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада зможе розглянути у січні питання призначення Юрія Вітренка першим віце-прем'єром - міністром енергетики.

Про це він сказав у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Будемо мобілізувати голоси, я думаю, в січні. Це десь числа 25-го. Так, відповідно до закону це питання мало б бути закрите до кінця року, але голосування не відбулося.

У нас немає іншого виходу, як зробити, коли це буде можливим", - розповів Арахамія.

Нагадаємо:

На засіданні 17 грудня Верховна Рада не підтримала призначення колишнього виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єр-міністра - міністра енергетики.

Юрій Вітренко, призначення якого на посаду першого віце-прем'єра - міністра енергетики не підтримала Рада, побажав нардепам "знайти кращого кандидата, який зможе зробити нашу країну сильнішою".

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг не підтримав кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики.

Колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко отримає держоблігацій на 4 мільйони доларів строком на 5 років в рамках "мирової" угоди з "Нафтогазом" щодо виплати йому премії.

15 грудня повідомлялось, що Юрій Вітренко може бути призначений першим віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики.

Економічна правда