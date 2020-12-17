Рада прийняла законопроєкт про зниження ПДВ для агросектору до 14%

Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №3656, який, зокрема, передбачає зниження ставки ПДВ для певних сфер агросектору із 20% до 14%.

Документ підтримали 255 нардепів.

Законопроєкт, зокрема, встановлює ставку податку на додану вартість у 14% за операціями поставки і ввезення в Україну наступної сільгосппродукції: 0102 (велика рогата худоба, жива); 0103 (свині, живі); 0401 (у частині незбираного молока), 1001 (пшениця), 1002 (жито), 1003 (ячмінь), 1004 (овес), 1005 (кукурудза), 1201 (соєві боби), 1204 00 (насіння льону), 1205 (насіння свирiпи та ріпаку), 1206 00 (насіння соняшнику), 1207 (насіння і плоди інших олійних культур), 1212 91 (цукрові буряки).

"Аналіз, проведений UCAB на підставі даних USDA та операторів ринку щодо окремих видів олійних та зернових культур (соняшник, ріпак, кукурудза), показує, що зниження ставки ПДВ з 20% до 14% по операціях з їх реалізації не призведе до масштабних викривлень у структурі надходжень/втрат ПДВ для жодної із зацікавлених сторін (держава/підприємство).

Дохідність вирощування таких культур і торгівлі та сальдо доходів бюджету залишаться без змін", - йдеться у пояснювальній записці.

Автори законопроєкту наполягають, що переробні підприємства зможуть зекономити 6% видатків при закупівлі продукції за рахунок менших податкових зобов’язань виробника.

"Але при цьому зникнуть стимули для оптимізації податкових зобов’язань - "скрутки". Відбудеться детінізація аграрного виробництва. Бюджет отримає суттєві переваги", - додали вони.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 17 вересня прийняла за основу зі скороченням строку підготовки до другого читання законопроєкт №3656, який, зокрема, передбачає зниження ставки ПДВ для агросектору із 20% до 14%.

Економічна правда