Новини 26 листопада: держбюджет відправили на друге читання, банки прийматимуть цифровий паспорт

Про підтримку бізнесу: Президент Володимир Зеленський зареєстрував два законопроєкти щодо анонсованих заходів підтримки підприємців під час карантину.

Про держбюджет: Кабмін на засіданні 26 листопада погодив проєкт держбюджету-2021 до другого читання у Верховній Раді.

Про "Дію": Відтепер на порталі адмінпослуг "Дія" з’явився профіль виборця, де можна переглянути інформацію щодо місця голосування.

А з 1 грудня 2020 року банки почнуть приймати цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у додатку "Дія" під час здійснення касових операцій для ідентифікації і верифікації клієнта чи його представника.

Про "крипту": Найпопулярніша криптовалюта світу - Bitcoin - після поступового росту різко обвалилась на 13% у четвер - до найнижчого рівня з 16 листопада.

Про державні борги: Протягом жовтня 2020 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 22,52 млрд грн, у доларовому - на 0,38 млрд доларів.

Про вертикальну банкноту НБУ: Нацбанк 26 листопада випустив нову сувенірну неплатіжну банкноту, присвячену Герою України, першому космонавту незалежної України Леоніду Каденюку - це перша українська сувенірна банкнота з вертикальним дизайном.

Про вакцини: Світовий банк виділить 100 мільйонів доларів Мінохорони здоров’я для закупівлі вакцин від COVID-19 та обладнання лікарень.

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