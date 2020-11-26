Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо підтримки бізнесу

Президент Володимир Зеленський зареєстрував два законопроєкти щодо анонсованих заходів підтримки підприємців під час карантину.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Законопроєкти 4430 (про внесення змін до Податкового кодексу) та 4429 (про соцпідтримку застрахованих осіб) президент зареєстрував 26 листопада.

Метою законопроєктів є "забезпечення фінансової підтримки застрахованих осіб та суб’єктів господарювання, які постраждали внаслідок дії посилених обмежувальних заходів".

Зазначається, що законопроєкт 4430 не потребує додаткових відрахувань з Держбюджету. Так, ним пропонується:

списати податковий борг сумою до 3060 грн та відтермінувати до 29 грудня 2021 року погашення податкового боргу до 6800 гривень;

списати пені та штрафні санкції у разі самостійної сплати податкового боргу;

збільшити поріг обсягу податкового боргу для застосування заходів щодо його стягнення до 3060 гривень;

створити Реєстр набувачів одноразової компенсації витрат, понесених за сплату ЄСВ;

не оподатковувати податком на доходи фізосіб (ПДФО) та податком на прибуток матеріальну допомогу;

звільнити платників єдиного податку I групи від його сплати за грудень 2020 року та січень – травень 2021 року.

Законопроєкт про соціальну підтримку на період карантину буде фінансуватися коштом Держбюджету.

Ним пропонується:

забезпечити одноразові виплати особам, що через карантин можуть втратити частину доходів;

забезпечити одноразові виплати бізнесу для збереження робочих місць та компенсації ЄСВ;

протягом строку дії карантину та шести місяців після закінчення забезпечити можливість отримання держпідтримки малого і середнього бізнесу сфери громадського харчування;

продовження дії договорів про оренду держ- та комунального майна, що закінчуються у період карантину, ще на місяць після карантину для суб’єктів, що мусили припинити роботу на час обмежень;

скасування стягнення орендної плати для таких суб’єктів на час карантину;

не застосовувати під час та після дії карантину норму щодо призупинення та анулювання ліцензій на торгівлю алкоголем через несвоєчасну сплату за ліцензії;

включати до страхового стажу період, протягом якого особа отримувала допомогу по частковому безробіттю під час карантину;

надати можливість підприємця здійснити доплати до розміру мінімального страхового внеску за місяці часткового зменшення доходу на період карантину.

Нагадаємо:

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що до Ради найближчим часом подадуть законопроєкти щодо заходів для підтримки громадян та бізнесу у зв’язку з карантинними обмеженнями, зокрема, ФОПи та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, отримають матеріальну допомогу у розмірі 8 тис. грн.

Також президент заявив, що для майже 4 млн українців, які мають податковий борг до 3,06 тис грн, цей борг анулюють.

Економічна правда