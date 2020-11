НБУ випустив першу сувенірну вертикальну банкноту: присвячена Каденюку

Нацбанк 26 листопада випустив нову сувенірну неплатіжну банкноту, присвячену Герою України, першому космонавту незалежної України Леоніду Каденюку - це перша українська сувенірна банкнота з вертикальним дизайном.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що основне зображення лицьового боку сувенірної банкноти – портрет Леоніда Каденюка, над яким напис – ПЕРШИЙ КОСМОНАВТ УКРАЇНИ; логотип Державного космічного агентства (праворуч).

Основне зображення зворотного боку – космічний корабель "Колумбія" на тлі планет сонячної системи; над ним написи THE FIRST ASTRONAUT OF UKRAINE; праворуч – цифра 1 та зображення космічного корабля; написи: 1997 (під ракетою), 2020 (унизу); унизу праворуч вертикально: серійний номер банкноти і напис – НЕ Є ПЛАТІЖНИМ ЗАСОБОМ.

Уздовж нижнього краю напис ЛЕОНІД КАДЕНЮК, що повторюється шість разів.

"Сувенірна банкнота містить великий спектр захисних елементів, зокрема – оптично-змінний елемент SPARK у вигляді земної кулі (під час зміни кута нахилу банкноти на ділянках зображення спостерігаються переходи від зеленого кольору до синього). Банкнота виготовлена на папері з водяним знаком (зображення земної кулі з материками)", - додали у регуляторі.

У Нацбанку зазначили, що у товщу паперу введено:

1,5-міліметрову захисну стрічку паралельно меншій стороні банкноти;

захисні волокна, що набувають флуоресцентного світіння під дією ультрафіолетових променів.

Розміри сувенірної банкноти 80×170 мм, тираж – 50 тисяч штук (зокрема 40 тисяч у сувенірній упаковці). Придбати сувенірну банкноту "Леонід Каденюк – перший космонавт незалежної України", яка не є платіжним засобом, можна буде в пунктах продажу НБУ та банків-дистриб’юторів.

Над створенням дизайну сувенірної банкноти працювали художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Довідка. Леонід Каденюк - перший космонавт незалежної України, 1997 року здійснив політ на американському космічному шатлі "Колумбія" (місія STS-87) у складі міжнародного екіпажу.

Український космонавт-дослідник виконав широкий спектр робіт у рамках спільного українсько-американського експерименту, завданням якого було дослідження впливу мікрогравітації на ріст і розвиток вищих рослин.

Економічна правда