З 1 грудня банки почнуть приймати паспорти у "Дії" під час касових операцій

З 1 грудня 2020 року банки почнуть приймати цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у додатку "Дія" під час здійснення касових операцій для ідентифікації і верифікації клієнта чи його представника.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Крім цього, Нацбанк осучаснив низку норм, пов’язаних із проведенням касових операцій банків та інкасаторських компаній.

Зокрема, спрощується процедура приймання банками на дослідження сумнівних щодо справжності та платіжності банкнот та монет національної валюти та сумнівних щодо справжності банкнот іноземної валюти.

"У відповідній довідці замість паспортних даних клієнт має надати контактну інформацію (номер телефона та/або електронну адресу)", - додали у регуляторі.

Також на інкасаторські компанії будуть поширені окремі вимоги, які раніше стосувалися тільки банків.

"Йдеться про необхідність вилучення і передавання сумнівних банкнот для проведення досліджень до Національного банку, а також вилучення та передавання банкнот, зафарбованих спеціальним розчином унаслідок несанкціонованого втручання у спецпристрій для зберігання цінностей, до правоохоронних органів.