У жовтні держборг виріс і у гривневому, і у доларовому еквівалентах

Протягом жовтня 2020 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 22,52 млрд грн, у доларовому - на 0,38 млрд доларів.

Про це йдеться у даних Мінфіну.

Зазначається, що станом на 31 жовтня 2020 року державний і гарантований державою борг становив 2 368,18 млрд грн або 83,27 млрд доларів.

У тому числі: державний та гарантований державою зовнішній борг - 1 450,27 млрд грн (61,24% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 51 млрд дол.; державний та гарантований державою внутрішній борг - 917,92 млрд грн (38,76%) або 32,28 млрд дол.

При цьому, державний борг України становив 2 086,89 млрд грн (88,12 % від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 73,38 млрд дол.

Державний зовнішній борг становив 1 193,16 млрд грн (50,38% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 41,96 млрд дол.

Державний внутрішній борг - 893,73 млрд грн (37,74% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 31,43 млрд дол.

Гарантований державою борг України становив 281,30 млрд грн (11,88%) або 9,89 млрд дол, в тому числі: гарантований державою зовнішній борг – 257,11 млрд грн (10,86%) або 9,04 млрд дол; гарантований державою внутрішній борг – 24,19 млрд грн (1,02%) або 0,85 млрд дол.

Нагадаємо:

Державний та гарантований борг України у вересні зріс на 4,6 мільярда гривень, натомість у доларовому еквіваленті зменшився на 2,3 мільярда.

У серпні держборг зменшився на 16,9 мільярдів гривень, проте виріс на 0,05 мільярдів у доларовому еквіваленті.

Економічна правда