Вартість Bitcoin різко впала на 13% і досягла мінімуму за останні 10 днів

Найпопулярніша криптвалюта світу - Bitcoin - після поступового росту різко обвалилась на 13% у четвер - до найнижчого рівня з 16 листопада.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані торгів.

Зазначається, що у середу біткоїн досяг трирічного максимуму у 19 521 долар, а у четвер різко упав приблизно на 2600 доларів та повільно пішов угору.

Біткоїн різко обвалився після того, як гендиректор каліфорнійського обмінника цифрових валют Coinbase Брайан Армстронг написав у Twitter, що його турбують чутки про те, що США розглядає нові правила регулювання криптовалют, які можуть підірвати анонімність операцій.

Причиною падіння, окрім побоювань щодо регулювання, називають також виведення прибутку.

Після біткоїна обвалились й інші найпопулярніші криптовалюти: Ethereum упала на 13%, XRP - на 20%. Обидві валюти на початку цього тижня досягли багаторічних максимумів.

Нагадаємо:

Курс біткоїна у вівторок, 24 листопада, на торгах уперше з 2017 року досяг позначки в 19 тисяч доларів, лише у листопаді біткоїн подорожчав на майже 40%, а загалом з початку року - на 160%.

Раніше вартість найпопулярнішої криптовалюти - Bitcoin - досягнула свого максимуму у 2020 році, перетнувши позначку у 18 тисяч доларів.

З початку 2020 року Bitcoin подорожчав більш ніж в два рази – з 7,3 тисяч до 15,6 тисяч доларів. Найбільш стрімко курс головної криптовалюти почав зростати на початку осені. З вересня до листопада він виріс на 55% і сьогодні коливається в межах 15,3-15,6 тис. доларів за одну віртуальну монету.

В грудні 2017 року один Bitcoin купували за 19,9 тис. доларів. Це був історичний максимум.

Про те, що курс Bitcoin може почати суттєво зростати криптовалютні аналітики почали говорити ще навесні. 11 травня в мережі Blockchain відбувся третій за всю історію так званий халвінг Bitcoin (від англ. halving – вполовинення). Це зменшення удвічі винагороди майнерам за додачу ними нового блоку в Blockchain.

На практиці зменшення винагороди означає зменшення в два рази темпів видобутку криптовалюти. Сьогодні видобуто 18,5 млн Bitcoin з 21 млн можливих. Тобто, чим повільніше видобувають нові віртуальні монети, тим більшу цінність здобувають вже існуючі в обігу.

На підвищення вартості Bitcoin також вплинули прогнози щодо політичної та економічної нестабільності в 2020-2021 роках на фоні пандемії коронавірусу. Це і від'ємні ставки дохідності за борговими інструментами багатьох розвинених країн світу, зростання світового боргу, уповільнення виробництва та інші.

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Економічна правда