Ціни на газ для населення: скільки українці платитимуть у грудні

Напередодні більшість постачальників оприлюднили свої цінові пропозиції на грудень. Що змінилося у порівнянні з листопадом і якою буде вартість блакитного палива у грудні?

Після лібералізації газового ринку в Україні більше не існує єдиної ціни на блакитне паливо для населення.

За 5 днів до кінця місяця кожен постачальник повинен оприлюднити свої цінові пропозиції на наступний. Станом на ранок четверга майже всі трейдери це зробили.

Що змінилося у порівнянні з листопадом і скільки блакитне паливо коштуватиме у грудні?

У кожного постачальника своя ціна

ЕП неодноразово пояснювала принципи формування ціни на газ за новими правилами. Попри це досі не всі споживачі до кінця розуміють чому вартість блакитного палива в їхніх платіжках постійно змінюється.

Починаючи з 1 серпня 2020 року в Україні немає єдиної ціни для всіх клієнтів. Ціни також не встановлюються для окремих областей, громад чи міст. Навіть на одному поверсі багатоквартирного будинку вартість газу, для різних квартир, може відрізнятись на декілька гривень.

Щоб дізнатися вартість газу на наступний місяць, споживач повинен знайти в квитанції назву компанії постачальника, яких наразі близько 50 та перейти на його сайт. Саме там постачальник вказує актуальну ціну.

Як правило, перегляд тарифу відбувається в кінці місяця, тому дізнатись ціну за якою вам виставлять рахунок за грудень, можна вже в кінці листопада.

Якщо ціна або якість послуги трейдера вас не влаштовує, доволі легко можна перейти до іншого постачальника: напередодні запуску ринку ця процедура була суттєво спрощена.

Що там на європейських хабах

Ціни наразі формуються за принципом імпортного паритету. Тобто, в основі розрахунків лежить вартість палива на європейських газових хабах за попередній місяць (ціна на листопад встановлюється на основі його вартості за жовтень).

Навіть якщо постачальник придбав газ в так званий низький період за низькими цінами, в рахунку споживачам він вказує актуальну для європейського ринку ціну на даний момент.

З моменту оприлюднення цін для українських споживачів на листопад, вартість блакитного палива на європейських хабах почала знижуватись.

За даними аналітиків "Української енергетичної біржі", така динаміка в перші тижні листопада спостерігалася за рахунок зниження загального споживання і збереження постачання. В наступні два тижні ціни трохи знизилися на фоні зростання пропозиції та більш м’яких прогнозів погоди на грудень, ніж очікувалось раніше.

У підсумку ціни на хабах TTF (Нідерланди) та NCG (Німеччина) трохи відновилися, однак все-одно залишились нижчими, ніж на кінець жовтня.

Попри невелике зниження цін на європейському ринку, вартість газу вітчизняних постачальників майже не змінилися.

Якими будуть ціни на газ у грудні

Одним з перших свою ціну оприлюднив НАК "Нафтогаз", і вона залишилась на рівні попереднього місяця – 6,33 грн за кубометр. Це одна з найдешевших пропозицій на ринку.

ЕП вже писала, що "Нафтогаз" розпоряджається ресурсом своєї "дочки" – компанії "Укргазвидобування", що дозволяє йому тримати ціни на мінімальних позначках з метою збільшення своєї частки на ринку.

Нагадаємо, що наразі вона є мізерною – газ в "Нафтогаза" купують лише 2,5% всіх споживачів.

Якщо порівняти пропозиції постачальників на листопад і грудень, то змін відбулося не так вже й багато і більшість з них – несуттєві. Але є і виключення.

Так, з майже 50 постачальників лише чотири компанії підвищили свої ціни у порівнянні з попереднім місяцем.

І якщо зростання вартості на 35 копійок у трейдера Paliv Energy зрозуміти можна, оскільки його цінова пропозиція в листопаді була найнижчою, то з чим пов'язане підвищення ціни на газ компанії "Львівенергозбут" одразу на 2,38 грн (+35%) – пояснити важко.

В сторону зменшення свої ціни переглянули пять компаній: Megawatt, "ВКФ "Теплобуд", "Асканія Енерджі" та "Кременчукгаз-трейдинг" та "Волиньелектрозбут". Ці постачальники зменшили вартість газу в середньому на 40 копійок.

Решта трейдерів залишили ціни на попередніх рівнях.

Однак вартість газу постачальника – це не вся сума, яку повинен заплатити споживач. Окремою платіжкою з початку року українці отримують рахунок за постачання газу.

Плюс доставка

Щоб вирахувати повну суму, в яку вам обійдеться газ у грудні, до ціни постачальника необхідно додати ще й вартість доставки.

Постачанням палива займаються облгази або оператори ГРМ, які отримують за це плату з кожного доставленого споживачу кубометра газу.

Вартість доставки встановлюється Національною комісією з регулювання тарифів і в кожному регіоні вона різна.

Наразі найвищий тариф на розподіл газу встановлений для компанії "Спектргаз", яка обслуговує частину споживачів Львівської області. На другому, третьому і четвертому місцях компанії, які працюють у Вінницькій області: "Гаспостачсервіс", "Газовик" та "Монтажник".

З 44 операторів ГРМ найнижчі тарифи у "Харківміськгазу", "Кременчукгазу" та "Київгазу". В середньому по країні вартість цієї послуги дорівнює близько 1,2 грн за кубометр на місяць.