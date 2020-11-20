Новини 20 листопада: міністерку енергетики звільнили, Маркарову пропонують послом в США, "Нафтогаз" звинувачують в монополії

Про звільнення Буславець. Кабінет міністрів звільнив тимчасово виконуючу обовʼязки міністра енергетики Ольгу Буславець.

Про політику Зеленського. Гендиректор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала заявив, що з березня 2020 року політика Офісу президента пішла у зворотному напрямку.

Про долар. Завдяки появі вакцини від COVID-19 та відновленню світової економіки долар може впасти на 20%.

Про канадського інвестора. Канадський інвестор у галузі зеленої енергетики TIU Canada подав до суду на Нікопольський завод феросплавів олігарха Ігоря Коломойського через незаконне відключення від мережі.

Про Маркарову. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував на розгляд президента на посаду посла України в США кандидатуру ексміністра фінансів Оксани Маркарової.

Про монополію "Нафтогазу". Антимонопольний комітет заявив, що "Нафтогаз" має ознаки монопольного становища на ринку реалізації природного газу, в АМКУ розглядають заяви від постачальників про наявність у діях "Нафтогазу" ознак порушення законодавства.

Про "євробляхи". Заступник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху почала реєструвати порушення, скоєні власниками "євроблях".

Ексклюзив ЕП

Ірландія – на крові, Північна Корея – на годинниках. На чому тримається експорт країн світу?

Що найбільше експортують інші країни та які товари є для них основним джерелом зовнішніх надходжень. Інфографіка.