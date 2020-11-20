Президент ЄБА: З березня політика Офісу Зеленського пішла в зворотному напрямку

Гендиректор інвесткомпанії Dragon Capital, президент Європейської Бізнес Асоціації Томаш Фіала заявив, що з березня 2020 року політика Офісу президента пішла у зворотньому напрямку - бізнес закликав президент та партію "Слуга народу" проводити політику, обіцяну ними під час виборчої кампанії.

Про це Фіала сказав під час щорічних загальних зборів ЄБА, передає "НВ".

За словами Фіали, рік тому на аналогічному заході асоціація підтримала адміністрацію президента Володимира Зеленського і позитивно оцінила темпи структурних реформ, які на той момент проводилися.

"На жаль, з березня політика адміністрації пішла в зворотному напрямку. Стався відкат у боротьбі з корупцією, у питаннях верховенства права, корпоративного управління, співпраці із західними партнерами і інституціями, виріс бюджетний дефіцит і державний борг, що призведе до збільшення вартості фінансування для бізнесу, були відсторонені реформатори, які заслуговують на довіру, і посилився вплив корисливих інтересів, олігархів і проросійських сил, що підтверджується не в останню чергу недавніми рішеннями Конституційного суду.

На жаль, список дуже довгий і тривожний. Ми хотіли б закликати президента і його політичну партію повернутися до політики, за допомогою якої вони були обрані понад рік тому і яка вивела Україну на правильний шлях протягом перших 10 місяців президентської адміністрації", - підкреслив президент ЄБА.

За його словами, є і хороші новини. Зокрема, падіння економіки України в результаті пандемії коронавірусу виявилося одним з найменш сильних в регіоні. Після падіння на 11% у другому кварталі, в третьому кварталі падіння ВВП склало 3,5%. Зараз економіка лише на 2,9% нижче рівня, який був до пандемії.

Фіала ткож додав, що рівень зарплат і роздрібних продажів зараз вищий, ніж до початку кризи.

"Він зазначив, що завдяки очищенню банківського сектора, проведеному в 2014-2015 роках, Україна вперше подолала кризу без валютної кризи, населення не побігло знімати депозити і Нацбанку не довелося ліквідовувати банки.

Він також назвав кроком в правильному напрямку інтенсифікацію переговорів з МВФ останнім часом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявила, що Україні потрібно досягти повного взаєморозуміння в кроках для подальшої співпраці за поточною програмою stand-by.

Водночас президент Зеленський під час розмови заявив, що Україна не зупинялася у виконанні взятих на себе обов'язків у межах програми stand-by. Серед іншого, було затверджено реформу митниці та податкової служби, Міністерство фінансів та Національний банк активно працюють над зменшенням частки непрацюючих кредитів у банківській системі.