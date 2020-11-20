Канадський інвестор судиться з заводом групи "Приват"

Канадський інвестор у галузі зеленої енергетики TIU Canada подав до суду на Нікопольський завод феросплавів через незаконне відключення від мережі.

Про це повідомляє TIU Canada.

TIU Canada звернулась до суду через відключення її сонячної електростанції від електромережі Нікопольським заводом феросплавів.

Попереднє слухання відбулося у середу, 18 листопада, у Госпсуді м. Києва. Наступне призначене на 16 грудня.

"Попри українське законодавство, що забороняє відключати виробників від мережі без їхнього дозволу, НЗФ нелегально відключив станцію TIU Canada 1 березня 2020 року. TIU Canadaвимагає якнайшвидшого підключення до електромережі та має наміри притягнути НЗФ та його акціонерів до повної відповідальності згідно законодавства України та Канади", - заявляють у компанії.

Завод відключив електростанцію від мережі та пояснив це ремонтними роботами, адже СЕС підключена до підстанції на території НЗФ. Це призвело до збитків у понад 200 тисяч євро та можливого звільнення 30 працівників TIU Canada.

Гендиректор компанії Майкл Юркович заявив, що йдеться про "типовий приклад спроб тиску на іноземного інвестор та розкрадання активів з боку олігархів".

Компанія TIU Canada працює на ринку України з 2016 року. У 2018 була встановлена Нікопольська СЕС, розрахована на 10,5 МВт.

Нікопольський завод феросплавів належить групі "Приват" олігарха Ігоря Коломойського.

Економічна правда