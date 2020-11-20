МВС: Система автофіксації порушень ПДР почала реєструвати порушення "євроблях"

Заступник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що система автоматичної автофіксації порушень правил дорожнього руху почала реєструвати порушення, скоєні власниками "євроблях".

Про це він написав у Facebook.

"Вчора дороги України стали трішки безпечнішими. Система автоматичної автофіксації порушень правил Дорожнього руху почала реєструвати порушення правил Дорожнього руху, скоєні власниками автомобілів на номерах іноземної реєстрації.

Це означає, що з учорашнього дня іноземні громадяни, що заїхали на своїх авто в Україні, і громадяни України, що їздять на машинах з номерами іноземної реєстрації, почнуть нести відповідальність за перевищення швидкості та порушення інших правил дорожнього руху", - пояснив Геращенко.

За його словами, проєкт реалізували в співдружності з Державною прикордонною службою України.

"Як це працює? Прикордонник при в'їзді авто на номерах іноземної реєстрації вносить в базу даних номер машини, ПІБ і паспортні дані того, хто був за кермом. Далі, якщо водій на цій машині перевищить швидкість, то система автоматично знаходить дані порушника, взявши їх з Бази даних ДПСУ.

Саме так сталося з громадянином Білорусі, водієм автомобіля Rover, який, рухаючись по трасі М 05 Київ-Одеса, в населеному пункті перевищив швидкість на 38 км/год при дозволених 50 км/год, а також громадянином Молдови, водієм автомобіля Mercedes, який перевищив швидкість на 24 км/год, рухаючись по Південному мосту на Лівий берег в Києві. Тепер щодо даних громадян поліцією винесені постанови про порушення правил Дорожнього руху, які будуть відправлені прикордонникам", - додав він.

За словами Геращенка, прикордонники при виїзді з України авто іноземної реєстрації фіксують факт порушень ПДР за час перебування в Україні і інформують про це водія, пропонуючи йому заплатити штраф. Якщо водій-іноземець відмовляється платити штраф, то йому буде заборонений в'їзд в Україну.

Якщо власник авто на іноземних номерах - громадянин України відмовиться платити штраф, то документи будуть направлятися за загальною процедурою в Державну виконавчу службу для стягнення через арешт майна або банківських рахунків.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на петицію, звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова сприяти роботі нардепів і урядовців у складі робочої групи з напрацювання законодавчих ініціатив щодо доступного розмитнення "євроблях".

Кабмін погодив проєкт постанови, яка дозволяє притягувати до відповідальності власників авто на європейських номерах.

Раніше повідомлялось, що власники "євроблях" не можуть вивезти авто, адже його одразу конфісковують, а розмитнення автомобіля по діючих ставках не звільняє від штрафу 170 тисяч.

У "Слузі народу" пропонують знову зробити розмитнення "євроблях" пільговим.

У червні відбулася повторна акція під Кабміном з вимогами доступного розмитнення.

Економічна правда