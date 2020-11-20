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АМКУ заявляє про ознаки монопольного становища "Нафтогазу" на ринку природного газу

П'ятниця, 20 листопада 2020, 15:36
 

Антимонопольний комітет заявив, що "Нафтогаз" має ознаки монопольного становища на ринку реалізації природного газу, в АМКУ розглядають заяви від постачальників про наявність у діях "Нафтогазу" ознак порушення законодавства.

Про це йдеться у листі голови Комітету Ольги Піщанської до прем'єра Дениса Шмигаля від 13 листопада 2020 року, який є у розпорядженні ЕП.

"Суб'єкт господарювання в особі "НАК "Нафтогаз України", АТ "Укргазвидобування" та інших суб'єктів, пов'язаних з НАК, відносинами контролю, має ознаки монопольного (домінуючого) становища на загальнодержавному ринку первинної реалізації природного газу.

При цьому, Група Нафтогаз здійснює діяльність на різних рівнях дистрибуції природного газу: від його видобутку до постачання споживачам", - наголошують в АМКУ.

У АМКУ підкреслюють, що наявність у Групи Нафтогаз доступу до ресурсу "Укргазвидобування", який становить близько 70% від загального обсягу газу вітчизняного видобутку, може надвати групі "конкурентні переваги на ринку постачання газу і призводить до спотворення конкуренції на ринку".

В АМКУ нагадали, що з 1 серпня 2020 року у побутових споживачів виникла можливість обирати постачльника, у тому числі і за ціновим критерієм.

Комітет також повідомляє про отримання 17 заяв від постачальників природного газу про наявніть у діях Групи Нафтогаз ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

З іншого боку, до АМКУ надходять заяви від "Газпостачальної компанії "Нафтогаз України" на дії збутових компаній, які полягають у створенні перешкод під час зміни споживачами постачальника природного газу. 

У Комітеті додали, що розглядають зазначені заяви, та вживатимуть відповідних заходів у разі виявлення ознак порушення законодавства.

"Такі дії учасників ринку, за певних умов, можуть привести не тільки до негативних наслідків для конкуренції, а створити умови для виникнення кризових ситуацій на ринку газу", - підкреслили в АМКУ.

У Комітеті вважають, що усуненню проблемних ситуацій сприятиме, зокрема, розвиток біржової торгівлі природни газом, який має забезпечити можливості рівного доступу до ресурсу природного газу.

У листі Антимонополньий комітет просить Шмигаля доручити Міненерго провести аналіз факторів, які можуть стримувати розвиток на ринку природного газу.

А також, у разі необхідності, розглянути питання реалізції природного газу на біржах товариствами, 100% яких належать державі, або єдиним акцінером яких є держава.

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АМКУ Укргазвидобування Нафтогаз газ

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