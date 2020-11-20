Глава МЗС висунув ексміністра фінансів Маркарову на посаду нового посла в США

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що запропонував на розгляд президента на посаду посла України в США кандидатуру ексміністра фінансів Оксани Маркарової.

Про це він написав у Facebook.

"Нинішній Посол України у Вашингтоні Володимир Єльченко є класиком української дипломатії, претензій до його роботи немає, але принцип ротації в дипломатії ніхто не скасовував.

Кандидатуру нового Посла на розгляд Президента вносить Міністр закордонних справ. Зваживши всі аргументи, я запропонував кандидатуру Оксани Маркарової. Процедура її оформлення запущена, але традиційно займає певний час. Можу дати лише одну пораду - судіть про призначення за підписаним указом президента, а не публікаціями в пресі", - зазначив він.

За словами Кулеби, у разі призначення Україна вперше матиме у Вашингтоні посла, "яку добре знають і в Адміністрації США, зокрема в Держдепі та Міністерстві фінансів, так і у МВФ".

"Про те, що Маркарову відправляють лише вибивати гроші з МВФ - це маячня. Важлива правда також в тому, що Маркарова буде перша в історії Пані Посол України в США. Це безумовні плюси.

Колишня і успішна міністр фінансів за визначенням не може бути поганим дипломатом. Там просто посада не дозволяє не бути дипломатом", - додав глава МЗС.

Перед цим видання ZN.UA з посиланням на джерело в Офісі президента повідомило, що Володимира Єльченка, призначеного надзвичайним і повноважним послом України в США президентом Зеленським менше року тому, вирішили замінити ексміністром фінансів Оксаною Маркаровою.

"Ідею вніс Андрій Єрмак. Необхідно вирішувати питання з МВФ. Грошей немає. А Маркарова там на хорошому рахунку", - заявив співрозмовник видання.

"В українському зовнішньополітичному відомстві джерело з приводу цього рішення висловило скепсис: "До Вашингтона після перемоги Байдена повертається "класика", а Маркарова не класичний дипломат. МВФ - дуже важливий фактор, але американський напрямок набагато ширший, системніший і вимагає більшої дипломатичної практики і кругозору", - пише ZN.UA.