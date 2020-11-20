Долар може впасти до 20% через відновлення світової економіки

Завдяки появі вакцини від COVID-19 та відновленню світової економіки долар може впасти до 20%.

Про це пише Financial Times.

Банки, що вже мали негативні прогнози стосовно долару у наступному році, погіршили очікувані показники на тлі появи нових клінічних випробувань. Аналітики Wall Streetочікують, що з появою вакцини долар "впаде" через зростання впевненості у світовій економіці.

Відновлення економіки та впевненості на ринках дає можливість вдаватися до більш ризикованих кроків. Натомість долар – валюта, що користується особливим попитом у часи кризи як "гарант безпеки". Так було й у часи перших спалахів COVID-19.

Таким чином, прогнози банків показують падіння долара до 20% наступного року. Аналітики порівнюють очікувану ситуацію наступного року з падінням, що спостерігалось у середині 2000-х.

Тоді долар сягнув падіння у 33% за декілька років. Попит на інші валюти на ринках, що розвиваються стрімко зростав, адже інвестори йшли за низькими відсотковими ставками. Тенденцію спинила світова криза 2008 року.

Консенсус-прогнози Bloomberg показують очікуване падіння індексу долара близько 3% до кінця наступного року. Євро у цей час може сягнути 1,21 долара проти 1,18 долара наразі.

У Morgan Stanley, американському інвестиційному банку, очікують падіння індексу на 4% завдяки зростанню валют Норвегії, Швеції, Нової Зеландії та Австралії. На думку аналітика компанії, євро вартуватиме 1,25 долара наприкінці 2021 року.

Банківські аналітики також зазначають, що підвищення США облікової ставки призведе до відтоку інвесторів у пошуку кращих умов, що ще більше відзначиться на показниках долара.

Економічна правда