Новини 18 листопада: Зеленський включається в ситуацію с касовими апаратами для ФОП, митниця отримала нового керівника

Про касові апарати для ФОП. Президент Володимир Зеленський украй здивований, що ФОПи не можуть отримати чіткого роз'яснення щодо обов'язкового запровадження касових апаратів, тому в Офісі президента планують зайнятися модеруванням цієї ситуації.

Про МВФ. Директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявила, що Україні потрібно досягти повного взаєморозуміння в кроках для подальшої співпраці за поточною програмою stand-by.

Про звільнення Гетманцева. У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання з посади голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева "у зв'язку із незадовільною роботою на посаді".

Про накопичувальну пенсію. Уряд схвалив законопроєкт із впровадження професійної накопичувальної системи для зайнятих на ризикових професіях осіб. Наразі це стосуватиметься осіб молодше 35 років.

Про нового керівника митниці. Кабмін призначив гендиректора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна головою Державної митної служби.

Про згортання реформи ОПК. В "Укроборонпромі" заявили, що стурбовані згортанням реформи оборонно-промислового комплексу України та втручанням у свою господарську діяльність з боку Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Ексклюзиви ЕП

Банківську таємницю переглянуть, боржників розкриють: як Рада планує рятувати банки від власників та криз

Незабаром парламент розгляне так званий банківський законопроєкт, ухвалення якого є однією з вимог МВФ. Передбачається, що документ зробить банки більш стійкими і захистить вкладників від зловживань власників. Про що йдеться?

Мінстратегпром чи Міністерство з антиутопії Орвелла: Кому належатиме оборонна промисловість України

В Україні триває реформа оборонно-промислового комплексу. Створення Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та трансформація "Укроборонпрому" – це пан чи пропав для безпеки та оборони України в майбутньому.