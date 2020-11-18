У Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Гетманцева з посади голови комітету

У Верховній Раді 17 листопада зареєстрували проєкт постанови №4393 про відкликання з посади голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева "у зв'язку із незадовільною роботою на посаді".

Про це повідомляється на сайті Ради.

При цьому, сам текст проєкту постанови ще не опублікували.

Серед авторів проєкту постанови - нардепи від "За майбутнє", "Довіри", "Європейської солідарності".

Водночас у коментарі "НВ" Гетманцев заявив, що така постанова пов’язана з тим, що він виступив категорично проти законопроєкту про зменшення ставки ПДВ для аграріїв. За його словами, група "Довіра" представляє одного з крупних українських аграріїв.

За даними журналу НВ, найбільшою агрофірмою України є Kernel, нею володіють Андрій Веревський і Віталій Хомутинник.

"На вчорашньому засіданні комітету ми розглядали законопроєкт № 3656 про зменшення ставки ПДВ для аграріїв. Він надає пільги по ПДВ в розмірі 14%, хоча ПДВ для всіх - 20%. Ми виступили категорично проти. На жаль, в них було більше голосів на комітеті, вони провели законопроєкт і винесли до зали. У нас голосів не вистачило, я виступив категорично проти", - сказав Гетманцев.

Він, зокрема, вважає, що Верховна Рада не має права надавати пільги "одній з небагатьох галузей, яка добре заробляє, у важкий для країни час".

Рада 17 вересня підтримала в першому читанні законопроєкт № 3656 про зниження ставки ПДВ для аграріїв, документ готується на друге читання.

Гетманцев також додав, що проєкт постанови не відповідає регламенту Ради, тому що його потрібно подавати за погодженням з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим або лідером фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією.

"Причому постанову може подавати лише голова Верховної Ради або комітет - такої постанови ні від комітету, ні від глави ВР не було. Це ініціатива окремих депутатів", - підкреслив він.

Нардеп заявив, що вітає будь-яку постанову, за допомогою якого депутати можуть впливати на кадрову політику Ради, але "важливо, щоб така позиція не була пов'язана з принциповою позицією депутатів щодо неприйняття лобістських законопроектів".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що "За майбутнє" та "Батьківщина" будуть ініціювати реєстрацію проєкту постанови щодо звільнення Данила Гетманцева з посади голови податкового комітету, якщо Рада не ухвалить рішення про відтермінування касових апаратів для ФОПів.

І Рада таки не ухвалила цей законопроєкт.