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Кабмін призначив гендиректора "Борисполя" Рябікіна головою Митниці

Середа, 18 листопада 2020, 15:00
 

Кабмін призначив гендиректора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна головою Державної митної служби.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 18 листопада.

"Сьогодні у порядку денному засідання є і призначення голови Державної митної служби - пана Рябкіна Павла Борисовича. Погоджена пропозиція Міністерства фінансів і пройдені всі відповідні процедури - можем призначати", - сказав на засіданні перед голосування прем'єр Денис Шмигаль.

Із березня 2017 року Рябікін працює гендиректором аеропорту "Бориспіль".

Він тричі був нардепом (у 2000-2002 роках як безпартійний, у 2002-2005 роках - також безпартійний, у 2012-2014 роках - від "УДАРу".

У 2014-2015 роках працював заступником голови Київської міської державної адміністрації.

У 2005-2006 роках - заступник міністра транспорту та зв'язку України.

У 2009 - 2010 роках - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Данії.

На місцевих виобрах-2020 Рябікін балотувався до Київради від "Удару".

Раніше повідомлялось, що слідчі Служби безпеки України розкрили протиправний механізм, організований топменеджментом міжнародного аеропорту "Бориспіль" під час закупівлі послуг з капітального будівництва об'єктів транспортної інфраструктури.

"Під час виконання договірних зобов'язань з будівництва транспортних споруд представники генпідрядника вступили в змову з топ-менеджментом аеропорту. У 2017-2018 роках вони разом фальсифікували обсяги виконаних робіт і поставлених будівельних матеріалів", - йшлося у повідомленні СБУ.

У 2017-2018 роках генеральним директором "Борисполя" був Павло Рябікін. Його заступниками працювали Євген Дихне і фінансовий директор Кирило Звонарьов.

Нагадаємо:

У жовтні Кабмін погодив пропозицію Мінфіну про визнання гендиректора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна переможцем конкурсу на вакантну посаду голови Держмитслужби.

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив Андрія Павловського з посади в.о. голови Державної митної служби.

Водночас, тимчасове виконання обов’язків голови ДМС покладено на заступника голови Держмитслужби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Євгенія Єнтіса.

23 жовтня голова Мінфіну Сергій Марченко заявив, що нового повноцінного керівника Держмитслужби оголосять у найближчі дні за підсумками конкурсу.

Економічна правда

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Кабмін митниця

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