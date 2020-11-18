В "Укроборонпромі" заявили про згортання реформи ОПК та втручання з боку Мінстратегпрому

В "Укроборонпромі" заявили, що стурбовані згортанням реформи оборонно-промислового комплексу України та втручанням у свою господарську діяльність з боку Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це йдеться у позиції держконцерну.

"Рік тому нова команда отримала мандат довіри від президента Володимира Зеленського щодо стабілізації роботи ДК "Укроборонпром" та підготовки стратегії реформування концерну.



За цей рік, попри усі ускладнення, пов'язані з пандемією, ми виконали всі зобов'язання за чинними контрактами, втримали фінансові показники концерну на докризовому рівні, не допустили жодного непрозорого кадрового призначення, а правоохоронні органи не порушили жодного кримінального провадження щодо членів нової команди", - йдеться у заяві.

Зазначається, що стратегія реформування "Укроборонпрому" отримала "всебічну підтримку" з боку президента, Верховної Ради, прем'єра, РНБО та міжнародних партнерів, а у червні зареєстрували відповідний законопроєкт.

В "Укроборонпромі" додали, що у липні створили Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, керівництво якого взяло на себе зобов'язання не втручатися у господарську діяльність державних компаній.

"Міністерство публічно підтримало концепцію реформування, запропоновану концерном, та детально ознайомилося з усіма стратегічними документами щодо реформи Укроборонпрому.



Попри публічні обіцянки рішучих дій, вже третій місяць Міністерство системно блокує реформування державного концерну "Укроборонпром" та оборонно-промислового комплексу в цілому", - підкреслили в "Укроборонпромі".

У держконцерні заявили, що, зокрема:

не розпочато підготовку Стратегії оборонно-промислового комплексу;

не затверджено Політику власності концерну, яка на момент заснування нового Міністерства була розроблена та узгоджена відповідними органами державної влади;

за наполяганням Міністерства зупинено розгляд законопроєктів, необхідних для початку реформування державного сектору оборонно-промислового комплексу, при цьому протягом чотирьох місяців Міністерство не надало жодних альтернативних пропозицій або системних зауважень до законопроєктів, запропонованих народними депутатами України;

не розпочато роботу щодо підготовки ключових нормативно-правових актів, необхідних для імплементації нового Закону "Про оборонні закупівлі", який має вступити у силу з 1 січня 2021 року, що може загрожувати зупинкою усього процесу підписання контрактів з виробниками озброєння та військової техніки для потреб ЗСУ та інших замовників;

нерозглянутими залишаються неодноразові звернення концерну щодо вирішення ключових проблем виробників у питанні ціноутворення, державних гарантій, казначейських рахунків тощо;

не вирішується критична ситуація із виконанням Державної цільової програми створення та освоєння виробництва боєприпасів та продуктів спеціальної хімії тощо.

"Окрім того, всупереч нормам чинного законодавства та з порушенням стандартів управління державною власністю, з першого дня роботи Міністерство втручається у діяльність концерну "Укроборонпром" у вигляді усних доручень та численних наполягань.

Зокрема, систематично надходять вимоги та рекомендації щодо призначення сторонніх осіб директорами підприємств-учасників Концерну, а саме компаній "Укрспецекспорт", "Спецтехноекспорт", "Укробронсервіс", ДП "Київський бронетанковий завод", ПАТ "Київський завод Радар", Івано-Франківського котельно-зварювального заводу та підприємств у Львівській області тощо. Окремо висловлюються наполегливі вимоги щодо звільнення співробітників "Укроборонпрому", відповідальних за безпеку, експорт, зв’язки з державними органами влади та трансформацію", - наголосили в "Укроборонпромі".

"Важливо підкреслити, що згідно з чинним законодавством та Статутом Укроборонпрому, функцію власника по відношенню до Концерну може здійснювати лише Кабінет Міністрів України через відповідний нагляд та контроль з боку Наглядової ради.

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, згідно зі своїм положенням, виконує лише функцію формування державної політики та відповідного регулювання в оборонно-промисловій галузі. Міністерство не має повноважень з управління державними підприємствами, які не належать до сфери його управління", - додали у компанії.

"Укроборонпром" звернувся до президента Володимира Зеленського, прем'єра Дениса Шмигаля, секретаря РНБО Олексія Данілова та голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича із проханням "звернути увагу на ситуацію, яка склалась навколо реформи обороно-промислового комплексу".

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Нагадаємо:

Міністерству стратегічних галузей промисловості можуть перейти низка авіапідприємств концерну "Укроборонпрому", зокрема - "Антонов". Окрім Міністра, жоден працівник доки не має необхідного доступу до держтаємниці, а штат досі набирається.

Економічна правда