Глава МВФ після розмови з Зеленським: Перегляду програми має передувати повне взаєморозуміння у кроках

Директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявила, що Україні потрібно досягти повного взаєморозуміння в кроках для подальшої співпраці за поточною програмою stand-by.

Про це вона написала у Twitter за підсумками телефонної розмови з Зеленським.

"Конструктивна телефонна розмова з президентом України Зеленським про реалізацію програми МВФ, незалежність центрального банку й зусилля з боротьби з корупцією. Перегляду програми має передувати повне взаєморозуміння у кроках", - зазначила Георгієва.

Водночас президент Зеленський під час розмови заявив, що Україна не зупинялася у виконанні взятих на себе обов'язків у межах програми stand-by. Серед іншого, було затверджено реформу митниці та податкової служби, Міністерство фінансів та Національний банк активно працюють над зменшенням частки непрацюючих кредитів у банківській системі.

"На сьогодні всі структурні маяки, передбачені для перегляду програми МВФ, виконані", - сказав Зеленський.

"Наші команди мають міцну довіру й тісно працюють, щоб якнайшвидше завершити переговори та прийняти місію МВФ", - додав він.

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Нагадаємо:

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва відзначила швидку реакцію та заходи, вжиті українською владою після рішення Конституційного суду 27 жовтня щодо електронного декларування.

Президент Володимир Зеленський вважає, що держава виконала всі вимоги Міжнародного валютного фонду для отримання чергового траншу кредитної допомоги.

Можливість отримати два транші від МВФ до кінця 2020 року втрачена, треба намагатися отримати один, розуміючи, що він буде прив'язаний до прийняття держбюджету-2021, заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

Отримання Україною до кінця 2020 року навіть одного траншу МВФ на 0,7 млрд доларів виглядає сумнівним з урахуванням кількості поточних невирішених питань за програмою України з Фондом, заявили в Morgan Stanley.

Економічна правда