Новини 16 листопада: спроби скасувати "карантин вихідного дня", реакція ринків на нову вакцину від COVID-19

Про "карантин вихідного дня": У "карантин вихідного дня" 14-15 листопада заклади громадського харчування втратили 27% обігу.

За першу добу дії "карантину вихідного дня" поліцейські розпочали 9 кримінальних проваджень та склали 990 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень.

Про спроби скасувати той самий "карантин вихідного дня": У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про скасування карантину вихідного дня.

До Окружного адміністративного суду Києва надійшло одразу 3 позови з вимогою скасувати встановлений урядом карантин вихідного дня, усі - від львівських закладів культури.

Про нову вакцину від COVID-19 та ринки: У понеділок, 16 листопада, Moderna Inc повідомила про ефективність розробленої вакцини від COVID-19 у 94,5% випадках. Ринкові індекси відразу злетіли.

Про відтермінування РРО: Податковий комітет Верховної Ради планує запропонувати Раді ухвалити консолідований варіант законопроєкту про відтермінування застосування касових апаратів для ФОПів, який не охоплюватиме ризикові групи.

Про перемогу Приватбанку: Суд задовольнив позов Приватбанку до компанії "Агротермінал" та вирішив стягнути з неї як поручителя компанії "Бориваж" 1 мільярд гривень заборгованості.

Ексклюзиви ЕП:

Який ви фрілансер, надомний чи дистанційний? Відповідає Кодекс законів про працю 1971.

Верховна рада в будь-який момент може ухвалити в цілому проєкт про дистанційну роботу. Що змінює цей документ для бізнесу та робітників, які будуть працювати вдома.