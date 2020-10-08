Сологуб про МВФ: Без грошей Фонду катастрофи, може, й не буде, але ризики зростають

Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що якщо не буде траншу МВФ до кінця 2020 року, катастрофи, може і не буде, але ризики погіршення економічної ситуації у такому разі зростають.

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо НВ".

"Ми бачили в минулі роки, що були затримки в програмі МВФ. Зараз немає такого, що якщо не буде траншу до кінця року, то це буде катастрофа, ні. Катастрофи, може, і не буде, але ризики погіршення економічної ситуації зростають.

Тому все ж таки дуже важливо продовжувати співпрацювати з МВФ. Це основа добробуту людей, тому що це інвестиції, які іноземні інвестори вкладають в Україну, тому що вони дивляться на МВФ як на сигнал. Це робочі місця, це купівельна спроможність людей. Тобто ці всі речі досить важливі", - підкреслив Сологуб.

Нагадуємо:

Рада Національного банку оголосила догану та недовіру першим заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу, які раніше працювали у команді ексголови регулятора - Якова Смолія, звільненого у серпні.

Рожковій та Сологубові висловили недовіру через їх публічні виступи, заявив член Ради Національного банку Василь Горбаль.

24 вересня агентство "Інтерфакс-Україна" опублікувало інтерв'ю з Дмитром Сологубом, у якому, зокрема, він заявив, що Національний банк повернувся в ситуацію 2015-го року, коли знову кредит довіри від Міжнародного валютного фонду потрібно здобувати практично "з нуля".

Крім того, Сологуб назвав "втраченою" можливість отримати два транші від МВФ до кінця 2020 року.

Оголошення догани та недовіри членам правління Національного банку Катерині Рожковій та Дмитру Сологубові відбулося за закритими дверима, без пояснення причин та заслуховування сторін, заявила Рожкова.

Заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб заявив, що "виглядає дико отримати догану за професійні та неупереджені комунікації".

Заступники голови Національного банку Катерина Рожкова та Дмитро Сологуб порушили політику "єдиного голосу", що могло зашкодити порозумінню регулятора із міжнародними партнерами України, заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

У Міжнародному валютному фонді заявили, що забезпечення відповідальності правління НБУ має відбуватись згідно засад управління Нацбанком.