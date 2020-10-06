Рожкова відреагувала на догану: Цензура дійшла до стін Національного банку

Оголошення догани та недовіри членам правління Національного банку Катерині Рожковій та Дмитру Сологубові відбулося за закритими дверима, без пояснення причин та заслуховування сторін.

Про це написала сама Рожкова на своїй сторінці у Facebook.

Вона назвала її з Сологубом "прозорі комунікації" причиною чи приводом для оголошення догани та недовіри Радою НБУ.

"Ми надали коментарі виданню KyivPost для публікації про Національний банк. Але повірте, нічого крамольного, що б йшло у розріз з "генеральною лінією партії" не озвучувалося. Ми казали, що незалежність НБУ - це про колегіальність. Що новій команді треба трохи часу, щоб спрацюватися. І все у такому дусі", - написала Рожкова.

"Не вірите, що у 2020 році можуть оголошувати догану за спілкування з засобами масової інформації?! Я теж до кінця не вірила, що цензура дійшла до стін Національного банку. Але чому дивуватися, якщо рішення приймалося "вночі зухвало топором". Тобто за закритими дверима, без пояснення причин та заслуховування сторін", - додала вона.

Оцінку правових наслідків і наявність у Ради НБУ повноважень для ухвалення таких рішень Рожкова пропонує залишити юристам.

"Вважаю, що це перемога минулого над майбутнім. Тривожний сигнал для незалежності Національного банку, та й загалом для здорового глузду", - резюмувала Рожкова.

Нагадуємо:

Рада Національного банку оголосила догану та недовіру першим заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу, які раніше працювали у команді ексголови регулятора - Якова Смолія, звільненого у серпні.

Рожковій та Сологубові висловили недовіру через їх публічні виступи, заявив член Ради Національного банку Василь Горбаль.

24 вересня агентство "Інтерфакс-Україна" опублікувало інтерв'ю з Дмитром Сологубом, у якому, зокрема, він заявив, що Національний банк повернувся в ситуацію 2015-го року, коли знову кредит довіри від Міжнародного валютного фонду потрібно здобувати практично "з нуля".

Крім того, Сологуб назвав "втраченою" можливість отримати два транші від МВФ до кінця 2020 року.

Економічна правда