Кредит довіри від МВФ потрібно знову здобувати практично "з нуля" - заступник голови НБУ

Національний банк повернувся в ситуацію 2015-го року, коли знову кредит довіри від Міжнародного валютного фонду потрібно здобувати практично "з нуля".

Про це заявив заступник глави НБУ Дмитро Сологуб у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Як показує практика, на це йде приблизно 6-9 місяців. І причому під час цих 6-9 місяців повинен бути clean track record (хороший послужний список, - ред.) ", - додав він.

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Сологуб також заявив, що можливість отримати два транші від МВФ до кінця 2020 року втрачена, треба намагатися отримати один, розуміючи, що він буде прив'язаний до прийняття держбюджету-2021.

Отримання Україною до кінця 2020 року навіть одного траншу МВФ на 0,7 млрд доларів виглядає сумнівним з урахуванням кількості поточних невирішених питань за програмою України з Фондом, заявили в Morgan Stanley.

Європейський Союз готовий надати Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги, але для цього їй треба конструктивно взаємодіяти з Міжнародним валютним фондом і виконати вимоги, що стосуються верховенства права.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що співпраця з МВФ є обов'язковою для України у 2021 році, водночас він не володіє даними, що наступний транш МВФ може надійти у грудні 2020-го. Також він очікує, що місія Міжнародного валютного фонду може прибути в Україну у жовтні-листопаді 2020 року.