Шевченко розповів про дискусійні питання у переговорах із МВФ

Серед дискусійних питань у обговореннях з Міжнародним валютним фондом - питання видатків держбюджету з Фонду боротьби з COVID-19.

Про це в інтерв'ю zn.ua заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

За його словами, з боку Нацбанку немає жодного невиконаного зобов’язання перед МВФ. Проте на піку обговорення МВФ та Мінфіном проєкту держбюджету-2021.

"Наразі тривають обговорення наших партнерів у МВФ із Мінфіном і Мінекономрозвитку навколо кількох ключових бюджетних показників. Зокрема, щодо рівня доходів, розміру дефіциту бюджету та його фінансування.

Ми розуміємо, що у середньостроковій перспективі бажано було б звузити дефіцит бюджету до 2–3% від ВВП, але у нинішніх умовах, коли економіка потерпає від кризи, це дуже важко. Також одне з дискусійних на сьогодні питань, наскільки я знаю, це питання видатків держбюджету з Фонду боротьби з COVID-19", - підкреслив Шевченко.

Також він зазначив наявність певних занепокоєнь щодо антикорупційної політики, яка також є частиною меморандуму з МВФ.

За словами голови НБУ, питання продовження співпраці з фондом "дійсно серйозне і дуже турбує Національний банк".

Нагадаємо:

Можливість отримати два транші від МВФ до кінця 2020 року втрачена, треба намагатися отримати один, розуміючи, що він буде прив'язаний до прийняття держбюджету-2021, заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

Отримання Україною до кінця 2020 року навіть одного траншу МВФ на 0,7 млрд доларів виглядає сумнівним з урахуванням кількості поточних невирішених питань за програмою України з Фондом, заявили в Morgan Stanley.

Кабмін представив у Раді проєкт держбюджету-2021, нардепи від різних фракцій та груп розкритикували документ, назвавши його, зокрема, "утопією" і "катастрофою" і заявили про необхідність доопрацювання.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що країна потребує рестарту, а проєкт бюджету-2021 можна назвати бюджетом можливостей для подальшого розвитку.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.

14 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і направив його на розгляд Верховної Ради.

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що співпраця з МВФ є обов'язковою для України у 2021 році, водночас він не володіє даними, що наступний транш МВФ може надійти у грудні 2020-го.