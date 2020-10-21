Кабмін створив робочу групу для координації переговорів з МВФ

Кабмін на засіданні 21 жовтня прийняв постанову, якою створив міжвідомчу робочу групу з питань координації переговорного процесу з Міжнародним валютним фондом

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Відповідна міжвідомча робоча група - це тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів, який утворений з метою виконання зобов'язань української сторони в рамках програми "Стенд-бай".

Головою міжвідомчої робочої групи стане Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца", - йдеться у повідомленні.

Також до складу групи зі сторони Мінфіну увійдуть заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, на якого покладені обов’язки заступника голови групи, радник міністра фінансів Юлія Пашко, а також начальник відділу співробітництва з МВФ Управління міжнародного співробітництва міністерства фінансів Дмитро Манцуров - секретар робочої групи.

Також до складу групи входять: міністр юстиції Денис Малюська, перший заступник міністра економіки Юлія Свириденко, заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов, заступник голови НБУ Юрій Гелетій, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, радник прем'єр-міністра Наталія Бойко,

У Мінфіні додали, що до кінця 2020 року Україна розраховує отримати 700 мільйонів доларів США в рамках чинної програми "Стенд-бай".

"За сучасних реалій поширення світом COVID-19 та її негативного впливу на світову економіку та економіку України єдиним реальним заходом на сьогодні для підтримки макроекономічної та фінансової стабільності в країні є залучення фінансування із зовнішніх джерел, що, в свою чергу, передбачає налагодження співробітництва із зовнішніми партнерами та агенціями", - йдеться у пояснювальній записці до рішення уряду.

"Україна виконує структурні маяки в рамках спільної з МВФ програми "Стенд-бай". Відповідно до графіку, в червні було затверджено плани по скороченню NPL державних банків. Також в червні було спрощено процедуру зміни постачальників газу для побутових споживачів. У вересні ми прийняли необхідне законодавство для роботи ДПС та Держмитслужби в якості єдиної юридичної особи.

НКРЕКП було прийнято рішення про встановлення тарифів на опалення, органи місцевого самоврядування майже завершили встановлювати свої тарифи", - заявив заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

Нагадаємо:

Можливість отримати два транші від МВФ до кінця 2020 року втрачена, треба намагатися отримати один, розуміючи, що він буде прив'язаний до прийняття держбюджету-2021, заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

Отримання Україною до кінця 2020 року навіть одного траншу МВФ на 0,7 млрд доларів виглядає сумнівним з урахуванням кількості поточних невирішених питань за програмою України з Фондом, заявили в Morgan Stanley.

Кабмін представив у Раді проєкт держбюджету-2021, нардепи від різних фракцій та груп розкритикували документ, назвавши його, зокрема, "утопією" і "катастрофою" і заявили про необхідність доопрацювання.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що країна потребує рестарту, а проєкт бюджету-2021 можна назвати бюджетом можливостей для подальшого розвитку.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.

14 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і направив його на розгляд Верховної Ради.

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що співпраця з МВФ є обов'язковою для України у 2021 році, водночас він не володіє даними, що наступний транш МВФ може надійти у грудні 2020-го.