Президент: Україна продовжить співпрацю з МВФ, Світовим банком і ЄБРР

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна продовжить співпрацю з МВФ, Світовим банком і ЄБРР, співпраці з ними нічого не загрожує.

Про це він сказав у посланні з трибуни Верховної Ради 20 жовтня.

"А ще - чіткий меседж: безвізовому режиму України з Європою нічого не загрожує. Це саме стосується і співпраці з МВФ, яку ми продовжуємо. Так само, як і зі Світовим банком та ЄБРР", - підкреслив президент.

Також він заявив, що на міжнародному рівні зникла фраза "Світ втомився від України".

За словами Зеленського, його влада "надала іміджу нашої держави нового змісту".

"На Україну почали дивитися по-новому. Сприймати як конструктивного, надійного, а отже - рівноправного гравця. Як країну, що цінує будь-яку підтримку, та сподівається передусім на себе. Бо розуміє, що ніхто за нас не втілить перетворення, ніхто за нас не побудує успішну країну. Ми стали проактивними", - додав глава держави.

Нагадаємо:

Можливість отримати два транші від МВФ до кінця 2020 року втрачена, треба намагатися отримати один, розуміючи, що він буде прив'язаний до прийняття держбюджету-2021, заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

Отримання Україною до кінця 2020 року навіть одного траншу МВФ на 0,7 млрд доларів виглядає сумнівним з урахуванням кількості поточних невирішених питань за програмою України з Фондом, заявили в Morgan Stanley.

Кабмін представив у Раді проєкт держбюджету-2021, нардепи від різних фракцій та груп розкритикували документ, назвавши його, зокрема, "утопією" і "катастрофою" і заявили про необхідність доопрацювання.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що країна потребує рестарту, а проєкт бюджету-2021 можна назвати бюджетом можливостей для подальшого розвитку.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.

14 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і направив його на розгляд Верховної Ради.

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що співпраця з МВФ є обов'язковою для України у 2021 році, водночас він не володіє даними, що наступний транш МВФ може надійти у грудні 2020-го.