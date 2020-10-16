Новини 16 жовтня: Рада НБУ і Рожкова, сільгоспземля, "Нафтогаз"

Про Раду НБУ і Рожкову. Засідання ради Національного банку, призначене на 16 жовтня, скасовано.

За словами співрозмовників ЕП, 16 жовтня мало відбутися засідання Ради Національного банку, на якому могло бути прийнято рішення про звільнення Катерини Рожкової з посади першої заступниці голови Нацбанку.

Національний банк заперечує внесення головою центробанку Кирилом Шевченком подання до Ради Нацбанку про звільнення своїх діючих заступників.

Про сільгоспземлю. За даними Держгеокадастру, в Україні безпосередньо в Держгеокадастрі залишиться 750 тисяч га землі держвласності сільгосппризначення.

Про "Нафтогаз". У "Нафтогазі" заявили, що фінансова звітність компанії відповідає законодавству України і міжнародним стандартам фінансової звітності.

Колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що у Комітеті з питань аудиту та ризиків наглядової ради "Нафтогазу" немає жодного фахівця з аудиту чи міжнародних стандартів фінансової звітності.

Про бюджет-2021. Комітет з питань бюджету не зміг провести засідання через відсутність кворуму, очікується, що перше читання законопроекту про держбюджет на 2021-й рік не зможуть розглянути 20 жовтня, як планувалось.

Про транш МВФ. Наступний транш від МВФ Україна може отримати у кінці 2020 або на початку 2021 року, Україна досі не отримала транш через низку технічних проблем, які потрібно вирішити.

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