Профільний комітет не зібрався, Рада відкладе голосування за бюджет-2021 - депутати

Комітет з питань бюджету не зміг провести засідання через відсутність кворуму, очікується, що перше читання законопроекту про держбюджет на 2021-й рік не зможуть розглянути 20 жовтня, як планувалось.

Про це повідомляють депутати Ярослав Железняк і Олексій Гончаренко.

Железняк вважає, що проєкт держбюджету не винесуть в зал навіть у жовтні.

"11 людей з 18 необхідних - кворуму немає, засідання не відбулося... Зрив засідання Комітету тепер дає всі підстави не виносити бюджет 20-го жовтня. Вважайте це вже офіційним фактом. Бюджету в жовтні не буде", - пише депутат.

Також він зазначив, що реальна причина зриву термінів підготовки законопроекту - відсутність голосів.

Член бюджетного комітету Гончаренко також зазначив, що комітет мав розглянути бюджет до 15 жовтня.

"Згідно регламенту, бюджетний комітет мав би розглянути бюджет до 15 жовтня, а Верховна Рада — у першому читанні не пізніше 20го жовтня.

Очевидно, що в терміни ми уже не вписуємось. З вини влади, бюджетний процес зривається", - написав нардеп.

Нагадаємо:

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що 20 жовтня Рада має провести планерне засідання, щоб направити свої пропозиції до проєкту держбюджету-2021 в Кабмін.

Кабмін представив у Раді проєкт держбюджету-2021, нардепи від різних фракцій та груп розкритикували документ, назвавши його, зокрема, "утопією" і "катастрофою" і заявили про необхідність доопрацювання.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.

На засіданні 14 вересня проєкт держбюджету України на 2021 рік не підтримали два міністри: голова МОЗ Максим Степанов та очільник Мінекології Роман Абрамовський.

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