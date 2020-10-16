"Стався витік інформації": "Нафтогаз" відреагував на звіт Держаудитслужби

У "Нафтогазі" заявили, що фінансова звітність компанії відповідає законодавству України і міжнародним стандартам фінансової звітності.

Про це йдеться у заяві комітету з питань аудиту та ризиків наглядової ради "Нафтогазу" щодо висновків Державної аудиторської служби України за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності за період з 01.10.2018 по 31.12.2019.

У заяві йдеться, що "нещодавно стався витік інформації стосовно висновків Державної аудиторської служби України за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності Нафтогазу в ЗМІ".

"При проведенні подібної ревізії поширеною практикою є надання компаніями зауважень до висновків у короткий строк. Нафтогаз прийняв і усіляко сприяв проведенню ревізії, а також вчасно надав детальні зауваження до висновків.

Засідання Комітету з питань аудиту та ризиків наглядової ради 12-15 жовтня 2020 року було присвячено розгляду та обговоренню висновків, викладених в акті ревізії, й відповідних подальших дій. Комітет наголосив, що Нафтогаз діє згідно із законодавством України та складає звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності", - зазначили в "Нафтогазі".

Також у компанії прокоментували три аспекти, висвітлені у ЗМІ.

Нарахування резерву сумнівних боргів. У компанії заявили, що нарахування резерву під очікувані кредитні збитки (резерв сумнівних боргів) відповідає МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", який група застосовує з 1 січня 2018 року.

"Незалежним аудитором Deloitte було надано висновок та звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності, які є в публічному доступі. Стверджувалося, що такий резерв може нараховуватися лише за умови затвердження фінансових планів Кабінетом міністрів.

На жаль, КМУ не прийняв рішення щодо фінансового плану Нафтогазу на 2018 рік. Коріння проблеми, звичайно, в тому, що деякі споживачі не сплачують за поставлений нами газ. Якби ці споживачі розрахувалися за газ, Нафтогаз зробив би більші відрахування до державного бюджету", - йдеться у заяві.

Відображення штрафів, пені та неустойки. У "Нафтогазі" заявили, що нараховані штрафи, пеня та неустойка відображаються після отримання грошових коштів.

"Дебіторська заборгованість за розрахунками зі сплати штрафів, пені та неустойки не відповідає визначенням термінів "актив" і "дохід", наведеним у концептуальній основі фінансової звітності. Незалежним аудитором Deloitte було надано висновок та звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності, які оприлюднені на веб-сайті компанії", - зазначили в компанії.

Своєчасна виплата дивідендів.

"Згідно з українським законодавством, компанія перерахувала до державного бюджету дивіденди у розмірі 30% чистого прибутку до 30 червня 2019 року. У зв’язку з невчасним оприлюдненням постанови КМУ про відрахування 90% чистого прибутку на виплату дивідендів додаткова виплата дивідендів відбулася після визначеної законом дати", - додали у "Нафтогазі".

Нагадуємо:

6 жовтня ЕП опублікувала матеріал "Мінус" 75 мільярдів: що показав аудит "Нафтогазу" і хто понесе покарання", в якому йдеться про фінансові порушення та недоліки у роботі НАК "Нафтогаз України", виявлені Державною аудиторською службою під час проведення ревізії за період з 1 жовтня 2018 року по 31 грудня 2019 року.

Того ж дня на Facebook-сторінці Державної аудиторської служби України було опубліковано спростування наведеної у публікації інформації.

Пізніше фінансовий директор "Нафтогазу" Петер ван Дріл написав в колонці на Liga.net, що "останній шторм у ЗМІ про "втрати бюджету", нібито спричинені НАК Нафтогаз, виявився абсолютно штучним".

Петер ван Дріл також прокоментував наведену в статті ЕП інформацію і зазначив, що державні аудитори при перевірці деяких фактів "не розуміли стандартів звітності".

Згодом ЕП отримала лист, в якому голова Державної аудиторської служби Геннадій Пліс направив до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля результати ревізії діяльності НАК "Нафтогаз України" за період з 1 жовтня 2018 року по 31 грудня 2019 року.

В ньому голова Держаудитслужби повідомляє прем’єр-міністру, що через фінансові порушення в НАК втрати державного бюджету становили 75,5 млрд гривень.

Офіс великих платників податків ДФС засекретив результати аудиту "Нафтогазу", оскільки матеріали ревізії діяльності компанії є даними досудового розслідування.

Водночас співрозмовник ЕП у правоохоронних органах заявив, що матеріали засекретили лише для того, щоб депутати не змогли отримати доступ до документів.

Економічна правда