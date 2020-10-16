Рада НБУ скасувала засідання, на якому збиралася звільняти Рожкову

Засідання ради Національного банку, призначене на 16 жовтня, скасовано.

Про це заявив агентству "Інтерфакс-Україна" член ради Віктор Козюк.

За його словами, скасування сталося через технічні причини, однак більшою інформацією він не може поділитися.

"Одразу зазначу, що я був готовий брати участь в засіданні дистанційно", - повідомив Козюк.

До порядку денного засідання ради було внесено питання затвердження аудитора і пункт "різне".

Як уточнив член ради Василь Горбаль, незважаючи на те, що договір з нинішнім аудитором НБУ - Ernst&Young - підписаний в 2019 році на наступні п'ять років, закон про Національний банк вимагає щорічного затвердження аудитора до 5 листопада.

Другий пункт порядку денного - "різне", за його словами, є стандартним для засідань Ради.

Нагадуємо:

За словами співрозмовників ЕП, 16 жовтня мало відбутися засідання Ради Національного банку, на якому могло бути прийнято рішення про звільнення Катерини Рожкової з посади першої заступниці голови Нацбанку.

За іншим сценарієм, Рада НБУ могла прийняти рішення про перерозподіл повноважень між членами правління.

Членам старої команди - Рожковій та Дмитру Сологубу - могли віддати адміністративні функції, позбавивши їх впливу на регулювання банківської діяльності чи формування монетарної політики.

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