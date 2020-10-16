Вітренко про позицію "Нафтогазу": У комітеті наглядової ради немає жодного фахівця з аудиту

Колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що у Комітеті з питань аудиту та ризиків наглядової ради "Нафтогазу" немає жодного фахівця з аудиту чи міжнародних стандартів фінансової звітності.

Про це він написав у Facebook, коментуючи заяву Комітету, що фінансова звітність НАК "Нафтогаз України" відповідає законодавству України та міжнародним стандартам фінансової звітності.

"Не можу пройти повз, коли цілу країну мають за дурнів. Комітет з питань аудиту та ризиків наглядової ради Нафтогазу оприлюднив заяву, що фінансова звітність НАК "Нафтогаз України" відповідає законодавству України та міжнародним стандартам фінансової звітності.

Але ж в цьому комітеті немає ЖОДНОГО фахівця з аудиту чи міжнародних стандартів фінансової звітності! Як вони могли перевірити відповідність міжнародним стандартам фінансової звітності, і яку вагу має така перевірка? Але при цьому для українців створюють оманливе враження, що авторитетні незалежні люди все перевірили і все у Нафтогазі добре", - зазначив Вітренко.

"Інше питання, як це взагалі може бути, що уряд не призначив в Наглядову раду Нафтогазу жодного фахівця з аудиту чи міжнародних стандартів фінансової звітності.

Це стосується як уряду Шмигаля, так і уряду Гончарука, і навіть уряду Гроймана. І це при тому, що нам розповідають про великих владних реформаторів у корпоративному урядуванні", - додав він.

Нагадуємо:

6 жовтня ЕП опублікувала матеріал "Мінус" 75 мільярдів: що показав аудит "Нафтогазу" і хто понесе покарання", в якому йдеться про фінансові порушення та недоліки у роботі НАК "Нафтогаз України", виявлені Державною аудиторською службою під час проведення ревізії за період з 1 жовтня 2018 року по 31 грудня 2019 року.

Того ж дня на Facebook-сторінці Державної аудиторської служби України було опубліковано спростування наведеної у публікації інформації.

Пізніше фінансовий директор "Нафтогазу" Петер ван Дріл написав в колонці на Liga.net, що "останній шторм у ЗМІ про "втрати бюджету", нібито спричинені НАК Нафтогаз, виявився абсолютно штучним".

Петер ван Дріл також прокоментував наведену в статті ЕП інформацію і зазначив, що державні аудитори при перевірці деяких фактів "не розуміли стандартів звітності".

Згодом ЕП отримала лист, в якому голова Державної аудиторської служби Геннадій Пліс направив до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля результати ревізії діяльності НАК "Нафтогаз України" за період з 1 жовтня 2018 року по 31 грудня 2019 року.

В ньому голова Держаудитслужби повідомляє прем’єр-міністру, що через фінансові порушення в НАК втрати державного бюджету становили 75,5 млрд гривень.

Офіс великих платників податків ДФС засекретив результати аудиту "Нафтогазу", оскільки матеріали ревізії діяльності компанії є даними досудового розслідування.

Водночас співрозмовник ЕП у правоохоронних органах заявив, що матеріали засекретили лише для того, щоб депутати не змогли отримати доступ до документів.

Комітет з питань аудиту та ризиків наглядової ради "Нафтогазу" заявив, що фінансова звітність компанії відповідає законодавству України і міжнародним стандартам фінансової звітності.

Економічна правда