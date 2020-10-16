НБУ заперечує внесення головою подання до Ради Нацбанку про звільнення своїх заступників

Національний банк заперечує внесення головою центробанку Кирилом Шевченком подання до Ради Нацбанку про звільнення своїх діючих заступників.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі НБУ в п'ятницю.

"Голова НБУ не робив подання Раді НБУ про звільнення своїх діючих заступників", - зазначено в повідомленні.

До порядку денного засідання ради було внесено питання затвердження аудитора і пункт "різне".

Як уточнив агентству "Інтерфакс-Україна" член ради Василь Горбаль, попри те, що договір із нинішнім аудитором НБУ - Ernst&Young – було підписано у 2019 році на наступні п'ять років, закон про центробанк передбачає щорічне затвердження аудитора до 5 листопада.

Другий пункт порядку денного - "різне", за його словами, є стандартним для засідань Ради.

Нагадуємо:

За словами співрозмовників ЕП, 16 жовтня мало відбутися засідання Ради Національного банку, на якому могло бути прийнято рішення про звільнення Катерини Рожкової з посади першої заступниці голови Нацбанку.

За іншим сценарієм, Рада НБУ могла прийняти рішення про перерозподіл повноважень між членами правління.

Членам старої команди - Рожковій та Дмитру Сологубу - могли віддати адміністративні функції, позбавивши їх впливу на регулювання банківської діяльності чи формування монетарної політики.

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