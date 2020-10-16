Радник Зеленського пояснив затримку траншу від МВФ

Наступний транш від МВФ Україна може отримати у кінці 2020 або на початку 2021 року, Україна досі не отримала транш через низку технічних проблем, які потрібно вирішити.

Про це в ефірі телеканалу "Україна-24" заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко.

За його словами, паузи у співпраці з МВФ немає, йде постійний робочий процес.

"Не можна все винести в публічну площину щодо переговорів. Але точно можна сказати, що ми не на паузі.

Ми досі не отримали транш, тому що є ціла низка технічних проблем, які необхідно вирішити, в тому числі тих, що стосуються державного бюджету на наступний рік. Тому є велика увага до бюджету та корегувань, які в ньому робляться", - пояснив Устенко.

"Що стосується іншої частини порядку денного, вона не має прямого економічного змісту, але впливає на можливість швидкого отримання спочатку місії від МВФ, а потім вже траншу - це зміни, які будуть щодо антикорупційних українських відомств. Там теж йде нормальний логічний процес", - додав він.

Нагадаємо:

Можливість отримати два транші від МВФ до кінця 2020 року втрачена, треба намагатися отримати один, розуміючи, що він буде прив'язаний до прийняття держбюджету-2021, заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

Отримання Україною до кінця 2020 року навіть одного траншу МВФ на 0,7 млрд доларів виглядає сумнівним з урахуванням кількості поточних невирішених питань за програмою України з Фондом, заявили в Morgan Stanley.

Кабмін представив у Раді проєкт держбюджету-2021, нардепи від різних фракцій та груп розкритикували документ, назвавши його, зокрема, "утопією" і "катастрофою" і заявили про необхідність доопрацювання.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що країна потребує рестарту, а проєкт бюджету-2021 можна назвати бюджетом можливостей для подальшого розвитку.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.

14 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і направив його на розгляд Верховної Ради.

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що співпраця з МВФ є обов'язковою для України у 2021 році, водночас він не володіє даними, що наступний транш МВФ може надійти у грудні 2020-го.