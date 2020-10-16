Рада НБУ може звільнити Рожкову – джерела

16 жовтня відбудеться засідання Ради Національного банку, на якому може бути прийнято рішення про звільнення Катерини Рожкової з посади першої заступниці голови Нацбанку.

Про це розповіли співрозмовники ЕП, йдеться в матеріалі "За все відповіли кадри: як голова НБУ зачищає команду Гонтаревої".

За іншим сценарієм, Рада НБУ може прийняти рішення про перерозподіл повноважень між членами правління.

Членам старої команди - Рожковій та Дмитру Сологубу - віддадуть адміністративні функції, позбавивши їх впливу на регулювання банківської діяльності чи формування монетарної політики.

Автор зазначає, що наразі незрозуміло, як довго в правлінні залишиться хоча б хтось зі старої команди НБУ.

"Однак зрозуміло, що конфлікт не сприятиме конструктивній роботі регулятора, якому вже наступного тижня потрібно буде оголосити про рішення щодо ключової ставки", - йдеться у статті.

Детальніше читайте за посиланням: "За все відповіли кадри: як голова НБУ зачищає команду Гонтаревої"

Економічна правда