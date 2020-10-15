Рада може не голосувати за бюджет-2021 на засіданні 20 жовтня – нардеп

Верховна Рада на засіданні 20 жовтня може не голосувати за проєкт держбюджету-2021 у першому читанні, номінальна причина - Бюджетний комітет не встигне підготувати фінальний текст пропозицій, реальна причина - недостатньо голосів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп від "Голосу", перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк.

"Номінальна причина: не встигне підготувати комітет. Так, Бюджетний Комітет для фіналізації тексту бюджетних пропозицій (воно ж перше читання) збереться не сьогодні 15-го жовтня, а 16-го жовтня. Ну а там можна не встигнути роздати текст депутатам за 2 дні, і все.

Регламент порушений Комітетом -> Спікер не має право ставити -> терміни повинні переноситися", - написав депутат.

"Думаю, реальна причина зрозуміла.

Немає голосів навіть на перше читання:

всередині "Слуги" випадає велика частина депутатів, орієнтованих на Коломойського. Легке запрошення до танцю під назвою "нова Коаліція" почалося;

не приїдуть хворі коронавірусом + депутати, які не будуть на голосуванні через місцеві вибори;

поза "Слуги" далеко не всі групи/фракції депутатів готові підтримати уряд і ОП.

Загалом, на таке рішення перед виборами поки 210-220 голосів тільки є. І то оптимістично. І то якщо інші не почнуть качати", - додав Железняк.

За його словами, поки вилядає, що "битва за бюджет буде яскравим етапом битви за нову або стару коаліцію вже після місцевих виборів в листопаді".

Железняк також зазначив, що саме засідання Ради відбудеться 20 жовтня.

"І є обґрунтовані чутки, що там буде сюрприз. Так що попкорн ховати не варто", - додав нардеп.

Пізніше він написав, що 20 жовтня замість голосування по бюджету буде звернення президента Володимира Зеленського до Верховної Ради.

Нагадаємо:

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що 20 жовтня Рада має провести планерне засідання, щоб направити свої пропозиції до проєкту держбюджету-2021 в Кабмін.

Кабмін представив у Раді проєкт держбюджету-2021, нардепи від різних фракцій та груп розкритикували документ, назвавши його, зокрема, "утопією" і "катастрофою" і заявили про необхідність доопрацювання.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що країна потребує рестарту, а проєкт бюджету-2021 можна назвати бюджетом можливостей для подальшого розвитку.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.

14 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і направив його на розгляд Верховної Ради.

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.

На засіданні 14 вересня проєкт держбюджету України на 2021 рік не підтримали два міністри: голова МОЗ Максим Степанов та очільник Мінекології Роман Абрамовський.

Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації розкритикували проєкт держбюджету на 2021 рік, зокрема, вважають категорично неприйнятним збільшення податків та зборів задля збалансування бюджетних надходжень.

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