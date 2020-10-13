Наступний транш МВФ Україні надійде у кінці 2020 - на початку 2021 року - прогноз

Аналітики BofA Securities прогнозують, що наступний транш МВФ Україні надійде у кінці 2020 - початку 2021 року.

Про це йдеться в огляді BofA Securities, передає "Інтерфакс-Україна".

"Влада України продовжує підтверджувати свою відданість програмі, так що тепер країна, можливо, підходить до моменту початку поступового вирішення існуючих проблем. Це може допомогти почати відновлювати довіру на ринку після отримання підтримки МВФ в кінці 2020 або на початку 2021 року", - йдеться в огляді.

Аналітики вважають, що новою причиною для відстрочки траншу став закладений урядом рівень дефіциту бюджету на 2021 рік (6%), який перевищує очікування МВФ, що містяться в програмі.

Також аналітики акцентували увагу на новому раунді тиску на заступників голови НБУ Рожкову і Сологуба, які є єдиними заступниками голови центробанку, кандидатури яких не вносив новий голова НБУ Кирило Шевченко.

Крім цього, в BofA Securities звернули увагу на можливі побоювання МВФ щодо необхідної законодавчої бази НАБУ.

"Все це зробило затримку поточної програми МВФ досить очевидною і відомою ринку", - стверджують аналітики.

Нагадаємо:

Можливість отримати два транші від МВФ до кінця 2020 року втрачена, треба намагатися отримати один, розуміючи, що він буде прив'язаний до прийняття держбюджету-2021, заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

Отримання Україною до кінця 2020 року навіть одного траншу МВФ на 0,7 млрд доларів виглядає сумнівним з урахуванням кількості поточних невирішених питань за програмою України з Фондом, заявили в Morgan Stanley.

Кабмін представив у Раді проєкт держбюджету-2021, нардепи від різних фракцій та груп розкритикували документ, назвавши його, зокрема, "утопією" і "катастрофою" і заявили про необхідність доопрацювання.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що країна потребує рестарту, а проєкт бюджету-2021 можна назвати бюджетом можливостей для подальшого розвитку.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.

14 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і направив його на розгляд Верховної Ради.

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що співпраця з МВФ є обов'язковою для України у 2021 році, водночас він не володіє даними, що наступний транш МВФ може надійти у грудні 2020-го.