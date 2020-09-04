Суд розгляне поновлення Нефьодова на посаді голови Держмитслужби у листопаді

Окружний адміністративний суд міста Києва закрив підготовче провадження та призначив справу до колегіального розгляду за позовом Максима Нефьодова щодо поновлення його на посаді голови Державної митної служби. Розгляд справи по суті призначено на 26 листопада.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК.

Як відомо, позивач просить суд визнати протиправним та скасувати розпорядження Кабміну від 24 квітня про його звільнення, а також поновити його на посаді.

Окрім цього Нефьодов просить суд стягнути на його користь суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу виходячи з розміру його середньоденної (годинної) заробітної плати.

Нагадуємо:

24 квітня уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова. У той же день Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для з питань розслідування можливих корупційних дій посадових осіб Державної митної, податкової та фіскальної служб.

В уряді заявляли, що серед причин звільнення очільників митниці та податкової - слабкі показники по надходженню в державний бюджет.

В.о голови Митниці тимчасово виконував керівник одного з департаментів ДМС Ігор Муратов.

19 серпня Кабмін призначив тимчасово виконуючим обов’язків голови Державної митної служби Андрія Павловського, який був раніше заступником голови відомства.

Зміна т.в.о голови Державної митної служби сталася через зволікання реформування відомства, зокрема в сфері переходу відомства до роботи в форматі єдиної юрособи.

Наприкінці квітня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що нового очільника Державної митної служби п ризначать найближчим часом.

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