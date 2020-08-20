Міністр фінансів пояснив, чому знову звільнив керівника митниці

Зміна т.в.о голови Державної митної служби сталася через зволікання реформування відомства, зокрема в сфері переходу відомства до роботи в форматі єдиної юрособи.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в коментарі для "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні за моєю ініціативою уряд призначив нового тимчасового керівника митниці - Андрія Павловського, який на сьогодні є заступником глави Держмитслужби. Причина цього кадрового рішення в тому, що реформа митниці має рухатися далі, вона не обмежується лише виконанням планових показників наповнення бюджету", - сказав Марченко в коментарі агентству.



Він зазначив, що з червня митниця почала виконувати план із надходжень до держбюджету, наздоганяючи відставання на початку року. У той же час Марченко наголошує, що останнім часом Держмитслужба зволікала з виконаннями доручень Мінфіну.

"На жаль, останнім часом почастішали випадки зволікань із виконанням доручень Міністерства фінансів щодо подальшого втілення плану дій із реформування митниці. У нинішній складний період це неприпустимо", - зазначив глава Мінфіну.



"Зокрема, мало місце постійне зволікання в питанні підготовки й переходу Держмитслужби до функціонування за моделлю єдиної юридичної особи, що є ключовим напрямом реформи до кінця цього року.

Крім того, ми дедалі частіше чули від бізнесу про відсутність будь-якої реакції з боку Держмитслужби на ті проблеми, з якими бізнес щодня стикається на митниці. Саме тому було ухвалено рішення здійснити кадрову ротацію", - пояснив міністр.

Нагадуємо:

19 серпня Кабмін призначив тимчасово виконуючим обов’язків голови Державної митної служби Андрія Павловського, який був раніше заступником голови відомства.

Павловський був назначений заступником голови ДМС 4 червня, до цього він обіймав посаду Директора департаменту у Міністерстві фінансів, ще раніше працював першим заступником генерального директора ДП ОК "Укрвуглереструктуризація".

Раніше, 24 квітня уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова. У той же день Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для з питань розслідування можливих корупційних дій посадових осіб Державної митної, податкової та фіскальної служб.

В уряді заявляли, що серед причин звільнення очільників митниці та податкової - слабкі показники по надходженню в державний бюджет.

В.о голови Митниці тимчасово виконував керівник одного з департаментів ДМС Ігор Муратов

Наприкінці квітня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що нового очільника Державної митної служби п ризначать найближчим часом.

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