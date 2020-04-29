Марченко про нового керівника Митниці: Призначать найближчим часом
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що нового очільника Державної митної служби призначать найближчим часом.
Про це він сказав на брифінгу за підсумками засідання уряду.
"Коли буде призначено нового голову Митниці? Я впевнений, що це буде здійснено найближчим часом. Наразі в.о. голови ДМС виконує Ігор Муратов, він є досвідченим митником, фаховою людиною, яка цілком може в цей складний період виконувати покладені на нього завдання", - зазначив Марченко.
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Сергій Верланов: Я не розумію, за що мене звільнили
Нагадуємо:
В уряді заявляли, що серед причин звільнення очільників митниці та податкової - слабкі показники по надходженню в державний бюджет.
24 квітня уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова. Ранішуе у той же день Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для з питань розслідування можливих корупційних дій посадових осіб Державної митної, податкової та фіскальної служб.
Кабмін на засіданні 29 квітня призначив новим головою Державної податкової служби Олексія Любченка.
Економічна правда
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