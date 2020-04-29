Марченко про нового керівника Митниці: Призначать найближчим часом

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що нового очільника Державної митної служби призначать найближчим часом.

Про це він сказав на брифінгу за підсумками засідання уряду.

"Коли буде призначено нового голову Митниці? Я впевнений, що це буде здійснено найближчим часом. Наразі в.о. голови ДМС виконує Ігор Муратов, він є досвідченим митником, фаховою людиною, яка цілком може в цей складний період виконувати покладені на нього завдання", - зазначив Марченко.

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Нагадуємо:

В уряді заявляли, що серед причин звільнення очільників митниці та податкової - слабкі показники по надходженню в державний бюджет.