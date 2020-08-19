Кабмін призначив нового тимчасового керівника митниці 

Кабмін призначив тимчасово виконуючим обов’язків голови Державної митної служби Андрія Павловського, який був раніше заступником голови відомства.

Про це повідомив представник уряду у парламенті за результатами засідання уряду.

Павловський був назначений заступником голови ДМС 4 червня, до цього він обіймав посаду Директора департаменту у Міністерстві фінансів, ще раніше працював першим заступником генерального директора ДП ОК "Укрвуглереструктуризація".

Нагадуємо:

24 квітня уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова. Ранішуе у той же день Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для з питань розслідування можливих корупційних дій посадових осіб Державної митної, податкової та фіскальної служб.

В уряді заявляли, що серед причин звільнення очільників митниці та податкової - слабкі показники по надходженню в державний бюджет.

В.о голови Митниці тимчасово виконував керівник одного з департаментів ДМС Ігор Муратов

Наприкінці квітня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що нового очільника Державної митної служби п ризначать найближчим часом.

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Економічна правда