Новини 3 вересня: збіднілий Коломойський, підозра Паливоді, Суркіси та Приватбанк

Про Суркісів та Приватбанк. Печерський райсуд Києва санкціонував примусове списання коштів або арешт майна Приватбанку у випадку відмови виплачувати компаніям Суркісів 9 мільярдів гривень.

Ексміністр фінансів Олександр Данилюк назвав це рішення "початком розвалу результатів націоналізації Приватбанку".

Про підозру Паливоді. Президенту банку "Аркада" Костянтину Паливоді повідомили про підозру у привласненні коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" та "Патріотика" у сумі 50 млн гривень.

Про ставку. Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 6% річних. Це – найнижчий рівень облікової ставки за історію незалежної України.

Про найбагатшу жінку світу. Маккензі Скотт - філантроп, письменниця та колишня дружина засновника Amazon Джеффа Безоса - стала найбагатшою жінкою у світі.

Про махінації на ремонті доріг. Служба безпеки України заявляє, що викрила та попередила багатомільйонні оборудки під час ремонту автомобільних доріг на Донеччині й Кіровоградщині.

Про бюро економічної безпеки. Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт "Про Бюро економічної безпеки" - правоохоронний орган, який займатиметься кримінальними порушенням у сфері економіки та ліквідує податкову міліцію.

Про збіднілого Коломойського. Ігор Коломойський зайняв 57 місце в рейтингу ізраїльських мільярдерів з розміром особистих статків у 1 млрд доларів. У попередньому рейтингу статки Коломойського оцінювалися в 1,2 млрд доларів.

Про борг ДТЕК Ахметова перед державою. Заборгованість енергохолдингу Ріната Ахметова ДТЕК за оренду цілісного майнового комплексу ДП Добропіллявугілля перевищила 100 млн грн.

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Припинити незаконне будівництво: як діджиталізація може змінити українські міста

Публічність для забудовника стане беззаперечною умовою, а чиновники не зможуть з якогось "темного кутка" за гроші надавати дозвіл або вводити в експлуатацію об’єкт.