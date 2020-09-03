Ексдружина засновника Amazon стала найбагатшою жінкою у світі

Маккензі Скотт - філантроп, письменниця та колишня дружина засновника Amazon Джеффа Безоса - стала найбагатшою жінкою у світі.

Про це повіомляє Bloomberg.

Зазначається, що у зв'язку із ростом акції Amazon її статки досягли 68 млрд доларів.

Відтепер Маккензі Скотт також посідає 12-ту сходинку у рейтингу найбагатшої людини світу, де її колишній чоловік - на першому місці.

До цього найбагатшою жінкою світу вважалася власниця L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс. Її статки оцінюються в 66,8 мільярда.

Маккензі Скотт і Джефф Безос розлучилися у квітні минулого року після 25 років шлюбу. При розлученні Маккензі отримала 4% акцій Amazon - на той момент вони коштували близько 38,3 мільярда доларів.

Після розлучення Маккензі Скотт зайнялася благодійністю. Вона приєдналася до ініціативи Білла і Мелінди Гейтс, які закликають мільярдерів за життя віддати на благодійність велику частину свого статку. У липні 2020 року стало відомо, що вона пожертвувала різним організаціям 1,7 мільярда доларів.

Економічна правда