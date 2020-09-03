Коломойський збіднів, але залишився у рейтингу найбагатших ізраїльтян

Ігор Коломойський зайняв 57 місце в рейтингу ізраїльських мільярдерів з розміром особистих статків у $1 млрд.

Про це повідомляє liga.net з посиланням на ізраїльське економічне видання The Marker.

У попередньому рейтингу статки Коломойського оцінювалися в $1,2 млрд.

"З моменту першої публікації в рейтингу 500 найбагатших ізраїльтян в 2003 році кількість мільярдерів зросла в 15 разів - до 57 сімей (121 осіб) зі статком понад $1 млрд. За останній рік більшості сімей вдалося збільшити капітал, не дивлячись на кризу", - пише видання.

Перше місце в рейтингу зайняла Міріам Адельсон ($ 17,8 млрд), яка разом зі своїм чоловіком Шелдоном володіє мережею казино і готелів в Лас-Вегасі, Сінгапурі, Макао і інших містах.

У п'ятірку найбагатших ізраїльтян також входять медіа-магнат Патрік Драхам ($ 12,2 млрд), власник футбольного клубу Челсі Роман Абрамович ($ 11,5 млрд), власник круїзних компаній і фінансист Еяль Офер ($ 9 млрд), і дебютант рейтингу олігарх Віктор Вексельберг.

Сукупний капітал 500 найбагатших ізраїльтян в 2020 році склав $246 млрд, 73% з цієї суми припадає на частку мільярдерів.

Мінімальний поріг для попадання в рейтинг топ-500 - $ 110 млн.За останній рік кількість ізраїльських мільярдерів скоротилася на сім чоловік.