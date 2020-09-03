Президенту банку "Аркада" повідомили про підозру у привласненні 50 мільйонів

Паливода

Президенту АТ АКБ "Аркада" Костянтину Паливоді повідомили про підозру у привласненні коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" та "Патріотика" у сумі 50 млн гривень (ч. 5 ст. 191КК України).

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.



"Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2018 року підозрюваний, обіймаючи посаду голови правління АТ АКБ "Аркада", разом зі своїми спільниками розробив та реалізував схему привласнення грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" та "Патріотика", управителем яких є АТ АКБ "Аркада".



Так, шляхом видачі кредиту та подальшого проведення операцій з використанням суб’єктів господарювання, які не пов'язані з АТ АКБ "АРКАДА" та підконтрольні безпосередньо підозрюваному, з фондів фінансування будівництва були виведені кошти у сумі 50 млн гривень", - йдеться у повідомленні.



Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



У прокуратурі додали, що у приміщенні АТ АКБ "Аркада", а також за місцем проживання підозрюваного та інших осіб тривають обшуки.

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Нагадуємо:

Правоохоронці розслідують кримінальну справу стосовно 9 млрд грн, зібраних у фондах фінансування будівництва банку "Аркада".

Мер Києва Віталій Кличко доручив ХК "Київміськбуд" здійснити аудит житлових комплексів "Еврика", "Патріотика" та "Патріотика на озерах" Фонду фінансування будівництва (ФФБ) під управлінням банку "Аркада" з метою завершення будівництва об'єктів.

Правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення АТ АКБ "АРКАДА" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу менше ніж до однієї третини від мінімального встановленого рівня.

Понад 90% вкладників банку "Аркада" (більше 5 000 осіб) отримають вклади в повному обсязі. Розмір їх вкладів не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тис. грн.

Клієнти із більшими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Загалом Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладникам в обсязі 285 млн грн.

У НБУ зазначають, що виведення банку "Аркада" з ринку не пов’язане із затримкою введення забудовниками в експлуатацію будинків ЖК "Еврика" та ЖК "Патріотика".

Найбільшим акціонером банку (станом на 1 червня 2020 року) є Костянтин Паливода з опосередкованою часткою 74,80%.

Фонд гарантування запровадив тимчасову адміністрацію у банку "Аркада" та розпочав процедуру виведення банку з ринку.

Раніше в 2019 році інвестори столичних ЖК "Патріотики" і "Еврика" звернулися до президента України Володимиру Зеленському з вимогою втрутитися в ситуацію із зупинкою будівництва об'єктів і заявили про намір провести акцію самозаселення.

Економічна правда