Справа Суркісів: Суд санкціонував примусове списання коштів і арешт майна Приватбанку

Печерський райсуд Києва санкціонував примусове списання коштів та (або) арешт майна Приватбанку у випадку відмови виплачувати компаніям Суркісів визначену судом суму.

Про це йдеться у тексті ухвали суду, який у Facebook опублікував міністр юстиції Денис Малюська.

В ухвалі йдеться, що Приватбанк зобов'язаний виплатити кошти (тіло депозиту) на підставі депозитних договорів із компаніями, пов'язаними із Суркісами, та відсотки за користування депозитами.

Відповідно до ухвали, у разі невиконання рішення суду державний виконавець повинен винести постанову про накладення штрафу на банк із попередженням про кримінальну відповідальність.

Якщо ж банк повторно без поважних причин не виконує ухвалу суду, державний виконавець має повторно накласти штраф.

Якщо й після цього банк не виконує ухвалу суду, державний виконавець "надсилає органу досудового розслідування повідомлення про вчинення посадовими особами Приватбанку кримінаьного правопорушення" та вживає заходів для примусового виконання рішення.

"... Шляхом у тому числі, але не виключено, виставлення платіжних вимог на примусове списання коштів та/або винесення постанови про накладення арешту коштів (майна) боржника", - йдеться у тексті ухвали.

Нагадаємо:

Печерський районний суд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного ПриватБанку про обслуговування депозитів, конвертованих у капітал банку під час націоналізації, заборгованість за якими позивачі оцінюють у $350 млн (понад 9 млрд грн).

25 лютого Печерський районний суд зобов'язав Приватбанк заплатити депозити офшорним компаніям братів Суркісів на суму понад 200 млн доларів.

У лютому компанія Lumil Investments LLP і держвиконавець звернулися до Печерського райсуду Києва з проханням роз'яснити рішення цього суду від 9 лютого 2017 року про забезпечення позову пов'язаних з братами Суркісами компаній у справі про націоналізацію Приватбанку.

Рішенням НБУ в 2016 році Суркіси були визнані інсайдерами Приватбанку. НБУ вказував, що Ігор Суркіс і Коломойський – акціонери телеканалу "1+1", що свідчить про зв'язок Суркісів з Приватбанком.

У Ігоря Суркіса в Приватбанку на рахунку був 151 млн грн, у Поліни Ковалик (дружини Григорія Суркіса) – 514,1 млн грн, у Григорія Суркіса – 163,1 млн грн, Марини Суркіс (дочка Ігоря Суркіса) – 174,5 млн грн, Рахміля Суркіса (батько братів Суркісів) – 44,8 млн грн.

Сім'я Суркісів домагається в українських судах скасування рішення про визнання їх пов'язаними з банком особами.

Економічна правда